Лавров прокомментировал реакцию ФРГ на список адресов производителей БПЛА

Реакция правительства Германии на публикацию Минобороны России адресов европейских производителей БПЛА для Украины показала, что «на воре и шапка горит». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«На немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих»,— сказал господин Лавров в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

15 апреля Минобороны РФ опубликовало список стран, в которых, по их данным, производят комплектующие беспилотников для ВСУ. Как сообщили в министерстве, такие предприятия находятся в ФРГ, Италии, Испании, Чехии, Израиле и Турции. Также были обнародованы адреса производителей — «филиалов украинских компаний в Европе».

Так, по данным ведомства, в Германии БПЛА производят предприятия «Да Винчи Авиа» и «Эйрлоджикс». Помимо этого, в стране выпускают комплектующие для Украины — поршневые двигатели мощностью 30 л. с. на предприятии 3W «Профессионал» в Ханау.

20 апреля МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева. В немецком министерстве заявили, что публикация — это шпионские действия со стороны России, а также попытка ослабить поддержку ФРГ Украине и проверить государство на сплоченность.