МИД ФРГ вызвал посла России из-за «прямых угроз» в отношении объектов в Германии

МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за «прямых угроз России в адрес целей в Германии». Об этом сообщило ведомство в соцсети X. 15 апреля Минобороны РФ опубликовало адреса европейских предприятий, где, по данным ведомства, производят БПЛА для Украины.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев

«Прямые угрозы России в адрес целей в Германии — это попытка ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность. Наш ответ ясен: нас не запугать. Такие угрозы и всякого рода шпионские действия в Германии абсолютно неприемлемы»,— написала пресс-служба МИД Германии.

В своем заявлении Минобороны сообщило, что Европа решила нарастить производство и поставки БПЛА Украине для ударов по России. По данным ведомства, в Германии беспилотники для ВСУ производят предприятия «Да Винчи Авиа» и «Эйрлоджикс». Кроме того, в стране выпускают комплектующие для Украины — поршневые двигатели мощностью 30 л.с. на предприятии 3W «Профессионал» в Ханау.