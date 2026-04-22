Проведение товарищеского матча сборных России и Буркина-Фасо еще не подтверждено

Товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо должен состояться 4 июня. При этом проведение встречи еще не подтверждено, об этом ТАСС заявили в пресс-службе Буркинийской федерации футбола.

«Проведение матча пока не подтверждено. Но президент Буркинийской федерации футбола называет дату 4 июня. Матч планируется в России»,— приводит агентство слова представителя федерации.

В рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) сборная Буркина-Фасо занимает 62-е место. Команда России располагается на 36-й строке.

С 2022 года мужские и женские команды из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Ранее в 2026 году россияне сыграли со сборными Никарагуа (3:1) и Мали (0:0).

Таисия Орлова