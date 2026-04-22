«Локомотив» против «машины»
Ярославский и омский клубы дали прогноз на полуфинал Кубка Гагарина
Ярославский ХК «Локомотив» 24 апреля начнет выступление в полуфинале Кубка Гагарина. Соперником «железнодорожников» будет омский «Авангард», которого ярославцы назвали машиной. «Локомотив» ожидает высокий уровень борьбы в предстоящей серии.
Матч между командами "Авангард" и "Локомотив", 1/4 финала, 2023/2024
Ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» встретятся в плей-офф КХЛ третий год подряд. Обе предыдущих серии завершались в седьмом матче победой «железнодорожников». В минувшем регулярном чемпионате команды встречались дважды: игры завершились в пользу омской команды. Наставник «Локомотива» Боб Хартли отметил, что те матчи были хорошими, но они уже в прошлом.
«Не будем оглядываться на эти встречи. У нас классная команда, у них — тоже. Ожидаю хорошую серию»,— сказал Хартли на открытой тренировке, прошедшей в Ярославле в преддверии старта серии.
Хартли уверен, что противник будет очень мотивирован. По словам главного тренера ярославцев, «Авангард» сейчас «свежий».
Боб Хартли во время открытой тренировки
«Очень быстрая и опытная команда, похожа на нашу. Нужно отдать омичам должное, поскольку они смогли перестроиться за короткий срок. Летом у них произошло много изменений, это сделало их сильнее. Они стали очень конкурентными»,— пояснил Боб Хартли (цитата по сайту КХЛ).
Нападающий «Локомотива» Александр Полунин считает «Авангард» самым сильным соперником в плей-офф. Его мнение разделил и форвард Байрон Фрэз.
«"Авангард" — настоящая машина. Будет тяжело играть против него»,— сказал нападающий.
Открытая тренировка в Ярославле
У омичей очень опасное нападение и хорошо отработан переход из обороны в атаку, добавил главный тренер. В числе опасных игроков «Авангарда» были отмечены нападающие Майкл Маклауд и Константин Окулов, признанный лучшим форвардом в четвертьфинале плей-офф КХЛ.
Ярославцам нужно чаще проводить силовые приемы, заставлять соперника обороняться и терять шайбу — это сделает серию тяжелей для Омска, считает Байрон Фрэз. Форвард ждет физически активную серию с большим количеством борьбы. Поможет ярославцам и домашний лед, на котором серия начнется и в случае семи игр завершится.
«Болельщики — это шестой игрок»,— сказал форвард Александр Полунин».
"Арена-2000" во время матча "Локомотива" и "Авангарда"
После первой игры обе команды начнут подстраиваться друг под друга, уверен Боб Хартли. Все внимание приковано к стартовому матчу и у наставника «Авангарда», канадского специалиста Ги Буше. Он не ждет разгромного счета в матчах.
«У них ("Локомотива" — прим. "Ъ-Ярославль") действительно нет слабостей… Они действующие чемпионы, у них есть габариты, мастерство, и они, пожалуй, лучшие в лиге именно за счет сочетания этих двух факторов. Это очень опытная команда. Это такой серьезный вызов для нас. Но мы вызовы любим. Поэтому мы готовы, и мы встречаемся с, не побоюсь этого слова, гигантом этой лиги»,— прокомментировал Ги Буше в ходе открытой тренировки в Омске (цитата по сайту ХК «Авангард»).
Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин предположил, что начать полуфинал в гостях будет проще, так как на домашнем льду чувствуется давление трибун. Капитан омской команды Дамир Шарипзянов считает, что серия будет затяжной, как в последние два года.
Матч между командами "Авангард" и "Локомотив", 1/4 финала, 2024 год. Игрок команды "Авангард" Дамир Шарипзянов (слева)
«Они знают нас, мы знаем их. Будет интересно посмотреть, как будут складываться игры по ходу серии. Потому что выиграет одна команда, затем другая команда что-то поменяет. И так потихонечку мы будем видеть перестроение с обеих сторон… Я думаю, что они создадут нам много проблем, но и мы им тоже создадим много проблем»,— сказал капитан.
24 и 26 апреля матчи полуфинала пройдут в Ярославле, 28 и 30 апреля — в Омске.