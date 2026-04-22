Переживший покушение генерал Алексеев решил вернуться на службу

Первый замначальника Главного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Владимир Алексеев планирует вернуться на службу после восстановления здоровья. Об этом сообщил начальник ГРУ Игорь Костюков. В марте господин Алексеев пережил покушение.

«Он пока проходит лечение, требуется восстановление. Но обязательно вернется»,— сказал господин Костюков журналисту Александру Юнашеву.

Покушение на Владимира Алексеева было совершено 6 марта в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Нападавший четыре раза выстрелил в генерала в лифтовом холле. Генерала госпитализировали в тяжелом состоянии, он перенес операцию.

Исполнителем покушения следствие считает Любомира Корбу, соучастниками — Виктора и Павла Васиных. Суд арестовал троих обвиняемых. Еще один фигурант дела — Зинаида Серебрицкая. Ее арестовали заочно и объявили в международный розыск.

