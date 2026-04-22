Telega пожаловалась ФАС на Apple после блокировки приложения

Разработчики Telega — альтернативного клиента мессенджера Telegram — подали жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на Apple из-за удаления своего приложения из AppStore. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Как сообщили разработчики, Apple удалила приложение Telega из AppStore, ограничила возможность его запуска на уже установленных устройствах и заблокировала аккаунт разработчиков в программе Apple Developer. После этого Telega направила запросы на апелляцию и разъяснение причин. Apple, однако, за 10 дней никаких комментариев по существу не предоставила, утверждается в публикации.

Разработчики приложения раскритиковали Apple за непрозрачность принимаемых решений и автоматическую рассылку пользователям уведомлений с маркировкой «вредоносное ПО». Компания также не дает разработчикам какого-либо срока, чтобы исправить нарушения.

Создатели Telega попросили ФАС признать действия Apple злоупотреблением доминирующим положением. По словам разработчиков, их приложение не имеет скрытых механизмов и не вмешивается в работу iOS. «Telega не содержит вредоносного кода, не является шпионским ПО и не нарушает безопасность пользователей»,— указано в пресс-релизе.

Приложение Telega исчезло из AppStore 9 апреля. 17 апреля Apple начала помечать его как вредоносное. 19 апреля «Код Дурова» сообщил, что установившие Telega пользователи столкнулись с критическим сбоем при обновлении прошивки iPhone. Сам Telegram с 31 марта ввел маркировку для аккаунтов пользователей, которые используют «зеркала», из-за снижения защищенности переписок.