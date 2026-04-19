IPhone с приложением Telega стали превращаться в «кирпичи» после обновления

Владельцы iPhone, на которых установлено приложение Telega (альтернативный клиент Telegram), столкнулись с критическим сбоем при обновлении прошивки, сообщает «Код Дурова». Пользователи жалуются: смартфон пытался обновиться ночью, процесс прерывался, и устройство полностью заблокировалось. В нескольких сервисных центрах сообщили изданию, что у всех принесенных в ремонт iPhone было установлено приложение Telega.

Техноблогер Сергей Романцев решил проверить теорию экспериментом. Он одновременно обновил три разных iPhone (Air, 17 Pro Max и 16 Pro Max) до свежей iOS 26.4.1. Telega была установлена только на 16 Pro Max. В итоге именно этот аппарат не запустился — остальные работали без нареканий. Господин Романцев уточнил, что все три устройства никогда не ремонтировались, на них было достаточно свободной памяти (900 Гбайт), а обновления устанавливались регулярно.

По версии блогера, Apple намеренно блокирует устройства с Telega, поскольку видит в нем вредоносный код. «При обновлении оно бы вернулось. Но Apple не может подтянуть его из App Store, поэтому прибегла к способу заставить вас сделать восстановление», — предположил Романцев и посоветовал «вообще не трогать это обновление».

Как ранее сообщал «Код Дурова», приложение Telega могло перехватывать трафик оригинального мессенджера. В ответ Telegram ввел маркировку для пользователей подобных приложений. На прошлой неделе Telega удалили из App Store. Сервис Cloudflare пометил домены приложения как «шпионское ПО». В пресс-службе приложения удаление из App Store связали с ростом негативных отзывов.