Суд заочно арестовал уехавшего за границу экс-главврача Кемеровской облбольницы

Сегодня Центральный райсуд Кемерова по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего главврача областной клинической больницы им. С. В. Беляева. Об этом сообщили в управлении Судебного департамента региона. По данным кузбасских СМИ речь в уголовном идет о Михаиле Ликстанове.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Михаил Ликстанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Медработник заочно обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы. Согласно версии следствия, обвиняемый в период своего руководства больницей заключил с фирмой договор аренды дорогостоящего медоборудования на длительный срок. С мая 2022 года по апрель 2025 года больница перечислила ей 47 млн руб.

По оперативным данным, главврач покинул страну после задержания бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, который дал показания об обстоятельствах указанной сделки.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом прошлого года силовики задержали экс-главу регионального минздрава Дмитрия Беглова. Следственный комитет возбудил против него дело о взятках, которое насчитывает несколько эпизодов.

В марте 2026 года суд удовлетворил иск прокурора Кузбасса Александра Блошкина о конфискации имущества экс-министра Беглова, приобретенного на неподтвержденные доходы. Государству отошли жилой дом площадью 256,2 кв. м, BMW X6 xDrive40i M Sport, коллекция дорогостоящих часов (Rolex, Cartier, Bulgari, Patek Philippe), дамская сумочка Chanel стоимостью около 1 млн руб., кольцо и крупная сумма наличных.

