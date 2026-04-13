На принципах последовательного накопления

Состоятельные инвесторы не просто формируют существенную часть объема торгов физических лиц на рынке акций. Они задают характер поведения его участников, формируя базовые тренды. О том, как условия последних лет повлияли на действия хайнетов — рассказывает исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Омске Артем Задорожный.

Маяки рынка

Геополитическая турбулентность последних лет не могла не повлиять на российский инвестиционный рынок. Капитал, который раньше свободно перемещался между странами и юрисдикциями, в значительной степени остался в России и сформировал новую структуру спроса. Как в этих условиях изменились инвестиционные предпочтения хайнетов?

Хайнеты (High Net Worth Individuals) — владельцы капитала от $1 млн. По оценкам международных исследовательских компаний, в России сегодня более 400 тыс. таких инвесторов. В целом, по итогам 2025 года число частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже достигло 40,1 млн человек, а их доля в объеме торгов акциями — 70,7%.

До 2022 года портфель состоятельного российского инвестора выглядел довольно однообразно. Свыше 80% было сосредоточено в валютных облигациях, главным образом номинированных в долларах. Остальная доля приходилась на акции и структурные продукты. Такой подход обеспечивал сохранение капитала при минимальной волатильности.

Однако затем эта модель перестала работать. Доллар утратил статус базовой валюты портфеля, а отношение к рублевым инструментам заметно изменилось. Хайнеты перестали рассматривать их как временную меру и начали воспринимать как полноценный источник доходности.

В результате консервативная стратегия уступила место более сбалансированной: в портфелях выросла доля акций, появились альтернативные и венчурные активы, а также инвестиции в недвижимость.

Как следить за трендами и изменениями в портфелях хайнетов? Решить эту задачу позволяет Навигатор благосостояния — ежеквартальный аналитический инструмент, основанный на обезличенных данных состоятельных инвесторов. Навигатор благосостояния позволяет точнее понимать настроения инвесторов, формирующих долгосрочный спрос.

Новые ориентиры

Главный вывод последних лет заключается в том, что прежние «безопасные» решения больше не гарантируют сохранности капитала. Теперь устойчивость портфеля определяется не привычными валютными инструментами, а качественной диверсификацией.

Каковы результаты происходящей трансформации? Конец 2025 года хайнеты встретили на фоне замедления цикла снижения ключевой ставки и сохраняющейся внешней неопределенности. В этих условиях портфели оставались сдержанными по уровню риска. Наибольшую долю занимали облигации — около 43%. Объем денежных средств увеличился до 38%, что отражало ожидания более длительного периода высоких ставок. Акции составляли порядка 10% портфеля и были сосредоточены в секторах, ориентированных на внутренний рынок: IT, потребительском и финансовом. Интерес к сырьевым и нефтегазовым компаниям оставался ограниченным на фоне санкционных рисков и крепкого рубля. Альтернативные инвестиции и товарные активы составили 8% и 2% соответственно.

Примерное поведение

Впрочем, следуя задаваемым хайнетами трендам, имеет смысл проанализировать не только цифровые показатели, ведь они являются результатом характера деятельности и подхода к принятию решений.

По сути, хайнеты не так уж сильно отличаются от остальных инвесторов. Разница в том, что у них больше дисциплины, опыта и меньше зависимости от информационного шума.

Первое, что отличает состоятельных инвесторов, — это понимание допустимого уровня риска. Новостные ленты подталкивают к импульсивным решениям. На практике же успешные инвестиции строятся на заранее определенной стратегии, а не на реакции на каждый заголовок.

Второй важный момент — горизонт инвестирования. Хайнеты воспринимают фондовый рынок как инструмент долгосрочной работы с капиталом и используют для этого ту часть средств, которая не потребуется в ближайшее время. Короткий горизонт почти всегда усиливает стресс и приводит к ошибкам.

Отдельное внимание состоятельные инвесторы уделяют роли технологий. Рост интереса к искусственному интеллекту не означает отказа от профессиональной экспертизы. ИИ способен ускорять анализ и обрабатывать большие массивы данных, но он не заменяет человека с фундаментальными знаниями и опытом.

Кроме того, хайнеты хорошо понимают, что современный рынок движется не только на финансовых показателях компаний. Заявления регуляторов, политиков и крупных участников могут влиять на котировки сильнее, чем квартальная отчетность. Акции как класс активов в долгосрочной перспективе исторически опережают инфляцию и валюту, но этот эффект реализуется со временем. Мышление хайнетов строится вокруг циклов, а не отдельных новостных поводов.

Еще одна характерная черта — осторожное отношение к собственным успехам. Удачный вход в позицию не воспринимается как подтверждение инвестиционного мастерства.

Наконец, для состоятельных инвесторов принципиально важно оставаться в рынке. Исследование JP Morgan показывает, что инвестор, пропустивший всего десять лучших дней за двадцатилетний период, получил среднегодовую доходность 5,33% вместо 9,52% при стратегии «купи и держи». При этом предугадать эти «лучшие моменты» невозможно. Более того, значительная часть сильнейших дней на рынке приходится на период сразу после самых глубоких падений. Попытки выйти в кеш и переждать турбулентность чаще всего приводят не к сохранности капитала, а к упущенной прибыли.