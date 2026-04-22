Суд лишил экс-мэра Сысерти мандата из-за голосования за рост пенсий бывших глав

Сысерсткий районный суд досрочно прекратил полномочия депутата думы Сысерти (Свердловская область), бывшего мэра города Вадима Старкова («Единая Россия») в связи с утратой доверия. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, он не принял мер по предотвращению конфликта интересов. «Решение суда не вступило в законную силу, стороны вправе обжаловать его в течение 1 месяца»,— добавили в пресс-службе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вадим Старков

Ранее, в феврале, Сысертская межрайонная прокуратура внесла в местную думу представление, которое предусматривало принятие «исчерпывающих мер» в отношении Вадима Старкова. Представители надзорного ведомства пояснили, экс-мэр в 2024 году проголосовал за проект решения, предусматривающий увеличение размера пенсий бывших глав города со 100% до 160%, если градоначальник проработал один срок, и со 135% до 190%, если руководитель проработал два и более срока. Представители прокуратуры подчеркнули, что депутат не принял мер по предотвращению конфликта интересов.

На заседании думы в феврале за удовлетворение представления прокуратуры выступили всего четверо депутатов, большинство — за отклонение документа. Депутат Ирина Летемина тогда заявила, что при голосовании за рост размера пенсий экс-мэров был допущен «очевидный конфликт интересов». «Когда человек своим голосованием увеличивает свое благосостояние на 500 тыс. руб., это не может не считаться. Он, по крайней мере, должен был уведомить думу, о чем прокуратура и говорит»,— сказала она. Ее поддержал депутат Алексей Бондарев, призвав коллег «пересмотреть весь порядок надбавок из муниципального бюджета с учетом экономической ситуации в стране». «У нас идут бешенные и несправедливые надбавки из скудного бюджета»,— пояснил он. После заседания думы представители прокуратуры обратились в суд.

Вадиму Старкову 76 лет. Трудовой путь начал с должности ученика сверловщика на Уральском заводе гидро машин, в 1973-м окончил Свердловский техникум химического машиностроения по специальности «Гидромашиностроение», в 1979-м — Свердловский юридический институт. После окончания вуза трудоустроился в Сысертский райком КПСС, в 1984-м был переведен в Сысертский отдел внутренних дел, где служил до 1989 года. В 1990 году получил пост начальника Государственной налоговой инспекции по Сысертскому району и бессменно возглавлял ее до 2009 года. В 2009 году участвовал в выборах мэра Сысерти в качестве самовыдвиженца и одержал победу — получил 5,6 тыс. голосов (27,1% от общего числа), опередив самовыдвиженца Максима Серебренникова (5,4 тыс.; 25,9%) и кандидата от «Единой России» Александра Рощупкина (4,8 тыс.; 23,1%).

В настоящее время Вадим Старков является пенсионером. Он избирался депутатом думы Сысерти VI и VII созывов. Вадим Старков также является отцом депутат законодательного собрания Свердловской области, председателя комитета регионального парламента по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгения Старкова («Единая Россия»).

Василий Алексеев