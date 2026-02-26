Дума Сысерти отказалась лишать мандата экс-мэра из-за голосования за рост пенсии

Дума Сысерти (Свердловская область) выступила против удовлетворения представления Сысертской межрайонной прокуратуры, которое предусматривало принятие «исчерпывающих мер» в отношении депутата от «Единой России» Вадима Старкова (в 2009-2013 годах был мэром Сысерти). Как следует из видео с заседания, опубликованного активистами «Щит малой Родины», надзорное ведомство потребовало устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции. По данным прокуратуры, Вадим Старков в 2024 году проголосовал за принятие проекта решения, предусматривающего увеличение размера пенсий пяти экс-мэров города, однако не принял мер по предотвращению конфликта интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вадим Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За удовлетворение представления из 20 депутатов выступило всего четверо. Депутат Ирина Летемина заявила, что при голосовании за рост размера пенсий экс-мэров был допущен «очевидный конфликт интересов». «Когда человек своим голосованием увеличивает свое благосостояние на 500 тыс. руб., это не может не считаться. Он, по крайней мере, должен был уведомить думу, о чем прокуратура и говорит»,— сказала она. Ее поддержал депутат Алексей Бондарев, призвав коллег «пересмотреть весь порядок надбавок из муниципального бюджета с учетом экономической ситуации в стране». «У нас идут бешенные и несправедливые надбавки из скудного бюджета»,— пояснил он.

Большинством голосов в удовлетворении представления прокуратуры было отказано.

Дума Сысерти приняла проект решения, который предусматривал увеличение размера пенсий экс-мэров со 100% до 160%, если градоначальник проработал один срок, и со 135% до 190%, если руководитель проработал два и более срока, в марте 2024 года. Изменения поддержали 12 из 16 депутатов, присутствующих на заседании, включая Вадима Старкова. Позже прокуратура Свердловской области направила в адрес на тот момент губернатора Евгения Куйвашева информацию о нарушении экс-мэром требований законодательства. В том же месяце рабочая группа комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе провела проверку, по итогам которой не подтвердила доводы надзорного ведомства.

В конце апреля 2025 года Сысертский межрайонный прокурор подал заявление в Сысертский районный суд, в котором сообщил о незаконности решения рабочей группы и потребовал от думы обсудить вопрос о привлечении Вадима Старкова к ответственности. По итогам рассмотрения в действиях экс-мэра не обнаружили конфликта интересов. «Принимало участие 16 депутатов, 12 из которых голосовали "за", "против" — три, "воздержались" — один. Голос Вадима Старкова решающим не являлся при наличии необходимого кворума. Инициатором повышения размера пенсии за выслугу лет для бывших глав он также не являлся. Решение рабочей группы закону не противоречит»,— говорится в решении суда.

Василий Алексеев