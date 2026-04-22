«Единая Россия» поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена

Президиум партии «Единая Россия» (ЕР) в Госдуме единогласно поддержал кандидатуру депутата Яны Лантратовой на пост уполномоченного по правам человека в России. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

Депутаты Александр Ющенко и Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутаты Александр Ющенко и Яна Лантратова

«Параллельно мы собрали данные в комитете, какие есть болевые точки, мешающие работать (омбудсменам.—"Ъ") эффективнее. Мы сформировали дорожную карту из 63 инициатив, которые уже подготовили»,— указала госпожа Лантратова (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня истекает срок полномочий нынешнего омбудсмена Татьяны Москальковой. Она занимала эту должность с 2016 года. По закону избираться на этот пост более двух сроков нельзя.

37-летняя Яна Лантратова возглавляет комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Представляет партию «Справедливая Россия». Действующий созыв Госдумы — первый для депутата. Источник «Ъ» в партии подтверждал, что госпожу Лантратову рассматривают в качестве кандидата на пост омбудсмена.

