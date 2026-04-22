Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве России и Никарагуа

Госдума ратифицировала межправительственный договор о военном сотрудничестве России и Никарагуа. Об этом свидетельствует статус документа в электронной базе парламента. Договор подписали в Москве 22 сентября 2025 года.

Документ внесли в парламент 20 марта. Соглашение включает 16 статей. Оно предусматривает обмен опытом и информацией в военно-технической сфере, проведение учений и боевую подготовку войск. Срок действия договора — пять лет с автоматическим продлением на тот же период, если стороны не уведомят о разрыве соглашения не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока.

Как отмечается в пояснительной записке, соглашение усилит взаимодействие двух стран в военной области и закрепит цели, направления и формы сотрудничества.

22 сентября 2025 года помимо договора о военном взаимодействии представители Никарагуа подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями и городом Севастополем. 31 июля того же года сопредседатели Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо заявили о признании регионов частью России.