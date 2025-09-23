Белоусов провел переговоры с главнокомандующим армией Никарагуа

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры о региональной безопасности с главнокомандующим армией Никарагуа генералом Хулио Сесаром Авилесом Кастильо. Об этом сообщили в Telegram-канале российского министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Российско-никарагуанское военное сотрудничество проверено временем»,— приводит Минобороны слова господина Белоусова. Он выразил благодарность никарагуанскому коллеге за участие военной делегации республики в учениях «Запад-2025», а также поздравил с 46-й годовщиной Дня образования армии Никарагуа.

В свою очередь Хулио Сесар Авилес Кастильо передал российскому министру приветствия сопрезидентов Никарагуа Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо. Отдельные слова приветствия были адресованы военнослужащим ВС РФ, принимающим участие в специальной военной операции.

Накануне Никарагуа подписала соглашение о сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями и городом Севастополем. 31 июля сопрезиденты Никарагуа супруги Даниэль Ортега и Росарио Мурильо заявили о признании регионов частью России.