Reuters узнало дату начала прокачки нефти Украиной по «Дружбе»

Украина возобновит прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» днем 22 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По информации агентства, Украина пойдет на это, так как стремится получить от ЕС кредит в размере 90 млрд евро.

Собеседник агентства добавил, что венгерская нефтяная компания MOL подала первую заявку на транзит. «MOL уже подала заявки на первые объемы, которые в равных пропорциях поступят в Венгрию и Словакию»,— сказал он.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонтные работы на поврежденном участке нефтепровода «Дружба» завершены. Трубопровод приостановил работу 27 января.

Украина неоднократно переносила возобновление работы «Дружбы» из-за ремонта. Власти Венгрии и Словакии — стран, получающих по трубопроводу нефть — настаивали, что все повреждения уже устранены, а Киев отказывается это признать по политическим мотивам.

