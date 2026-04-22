При обрушении подъезда жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек

В результате обрушения подъезда жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей, сообщило МЧС России. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что ночью при атаке БПЛА в Сызрани частично обрушился подъезд жилого дома. Из-под завалов спасли четырех человек, в том числе ребенка. По данным Telegram-канала Baza, беспилотник повредил вторую многоэтажку в Сызрани. На месте атаки начался пожар, его уже потушили. Жильцов эвакуировали. Взрывной волной выбило окна в нескольких квартирах, обломками дрона также задело припаркованные машины.