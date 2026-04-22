Родным погибших при обрушении подъезда в Сызрани пообещали помощь

Власти окажут материальную помощь родным погибших при обрушении подъезда в Сызрани после удара беспилотника. Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, при атаке погибли женщина и ребенок.

«Это наше общее горе. Родным окажем и моральную, и материальную помощь. Искренне соболезную всем, кто потерял близких»,— написал глава региона.

Подъезд жилого дома на Астраханской улице в Сызрани обрушился сегодня ночью. Пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Троих пострадавших госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь на месте. В пункте временного размещения находятся восемь человек. По информации МЧС России, кроме двоих погибших, людей под завалами больше нет.