Большие перемены для малого бизнеса

Объем налоговых льгот привязали к реальным вложениям в производство и науку. Параллельно вводятся новые форматы для территорий опережающего развития (ТОР) и дополнительные меры поддержки в особых экономических зонах (ОЭЗ) при моногородах. “Ъ” выяснил, что значит принцип «рубль на рубль», как будет работать супер-ТОР и какие законодательные изменения произошли в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Для резидентов ОЭЗ, ТОР и других особых бизнес-режимов вступили в силу новые правила предоставления налоговых льгот. Они направлены на стимулирование инвестиционной активности и в итоге должны сделать распределение преференций более справедливым. Нововведения коснутся компаний и ИП, зарегистрированных после 1 апреля 2026 года, и начнут действовать спустя три года после получения ими статуса резидента.

Ранее в Минфине отмечали, что у части резидентов преференциальных режимов применение льгот формирует «сверхдоходность» или наблюдается низкая инвестиционная активность. Теперь объем налоговых льгот будет зависеть от размера фактических капитальных вложений и расходов бизнеса на НИОКР. К резидентам применяется принцип соразмерности «рубль на рубль»: на каждый рубль налоговых расходов государства должен приходиться один рубль частных капитальных вложений и инвестиций в научные разработки. Предполагается, что такой подход побудит компании создавать новые производства, проводить научные исследования и опытно-конструкторские разработки.

Кроме того, за те три года, пока к новым резидентам не применяются ограничения, они не должны привлекаться за непредоставление налоговым органам бухгалтерской отчетности больше, чем один раз. Этим, по данным Минфина, грешат порядка 10% предпринимателей на площадках с особыми режимами, и такое нарушение мешает оценить, насколько эффективно применялись преференции. Также компании обязаны все это время выполнять обязательства по объему вложений или созданию рабочих мест, прописанные в соглашении о работе. При этом закон дал субъектам РФ возможность устанавливать конкретные показатели соглашений, пределы отклонений фактических значений от плановых и индексировать размер капитальных вложений резидентов на коэффициент-дефлятор. Если все эти условия соблюдены, налоговые льготы для резидентов сохранятся в прежнем объеме.

По мнению управляющего партнера компании «Финансовый и организационный консалтинг» Моисея Фурщика, итоговая версия ограничения налоговых льгот не станет проблемой для добросовестных резидентов с умеренной рентабельностью: «А высокодоходные проекты по справедливости и не должны получать большие преференции. Это бы противоречило логике льготных режимов, которые изначально планировались для стимулирования инвестиций с длительными сроками окупаемости».

Супер-ТОР спешит на помощь

Налоговые изменения коснулись всех российских преференциальных режимов, включая ТОР, ОЭЗ, свободный порт Владивосток, крымскую свободную экономическую зону и международные ТОР (МТОР) — совершенно нового для России формата, который может появиться с этого года. Как рассказал Сергей Скалий, заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по сопровождению инвестиционных проектов, в настоящее время ведутся переговоры с китайскими партнерами по вопросу создания в России первых МТОР.

«Потенциальные резиденты планируют реализовать в Приморском крае проект по созданию агропромышленного парка, включающего зерновые терминалы, заводы по глубокой переработке сельхозсырья, производство сельскохозяйственной техники, а в Амурской области — проект по созданию индустриального парка по производству высокотехнологичного оборудования»,— уточнил он.

Ключевое значение МТОР для экономики страны и региона — в формировании принципиально новой модели привлечения капиталоемких проектов. Режим сфокусирован на создании производств с высокой добавленной стоимостью, что напрямую влияет на диверсификацию экономики Дальневосточного федерального округа, объясняет Сергей Скалий: «МТОР сочетает расширенные налоговые и регуляторные гарантии — нулевая ставка налога на прибыль на 10 лет в федеральный бюджет, сниженные страховые взносы, стабилизационная оговорка на 15 лет, возможность применения режима свободной таможенной зоны. Это формирует предсказуемую и защищенную среду для инвесторов, что критически важно для снижения рисков и принятия решений о масштабных долгосрочных инвестициях».

Это не единственная модификация формата территорий опережающего развития в регионе. Помимо МТОР, на Дальнем Востоке и в Арктике формируется супер-ТОР — единый префрежим для существующих площадок. Сейчас, по словам заместителя гендиректора КРДВ по сопровождению инвестпроектов, разрабатываются проекты федеральных законов, включающих правовые основы создания и функционирования единого преференциального режима.

Единый префрежим будет распространяться на новые инвестиционные проекты, уточнил Сергей Скалий. Для резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), которые получили или получат статус резидента до 31 декабря 2026 года, условия останутся неизменными.

Сейчас в регионе под управлением КРДВ функционируют 18 ТОР (16 в ДФО и 2 в АЗРФ). «Проекты на ТОР реализуют 940 резидентов, вкладывая в экономику макрорегионов 8,4 трлн руб. и создавая 197,7 тыс. рабочих мест. Фактически резиденты уже вложили в свои проекты 4,5 трлн руб. и создали 99,6 тыс. рабочих мест, ввели в работу 329 проектов в различных отраслях»,— перечисляет он.

Поддержка начинается с малого

Большие перемены также объявлены для среднего и малого бизнеса в моногородах и прилегающих ОЭЗ. В конце прошлого года стартовала совместная программа Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП по льготному финансированию (займы и банковские гарантии) предпринимателей из 24 моногородов, 28 особых экономических зон и двух угольных моногородов. В 2026 году на эти цели будет направлено порядка 1 млрд руб., а общий объем финансирования по программе до 2030 года составит около 18,3 млрд руб.

На поддержку могут рассчитывать предприятия реального сектора экономики в обрабатывающем производстве, сфере логистики, туризма, научно-технической деятельности, индустрии общественного питания, медицины, спорта и ряда других приоритетных отраслей. Для них предусмотрены ставки от 6–10% годовых в зависимости от целей привлечения средств. При нехватке залога для получения финансирования Корпорация МСП будет предоставлять «зонтичные» поручительства.

Максимальная льготная сумма финансирования на инвестиционные цели составляет 200 млн руб. на срок до пяти лет. Для оборотных целей доступны кредиты до 50 млн руб. на три года. Резиденты прилегающих к моногородам ОЭЗ, расположенных на расстоянии не более 100 км от границ населенного пункта, где находится градообразующее предприятие моногорода, могут подать заявку на получение инвестиционного кредита до 200 млн руб. по ставке 10% на пять лет.

Первыми получателями льготного финансирования по программе в 2026 году стали предприятия из Каменск-Уральского Свердловской области и Дагестанских Огней Республики Дагестан. Также финансовую поддержку получил бизнес из городов Верхний Уфалей (Челябинская область), Тутаев (Ярославская область), Бородино (Красноярский край), Топки (Кемеровская область).

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, льготное финансирование не только позволит обеспечить текущую деятельность, но и даст возможность расширяться и реализовывать долгосрочные проекты. А это, в свою очередь, будет повышать промышленный потенциал городов и создаст новые рабочие места.

«Для Минэкономразвития поддержка малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах — это инструмент изменения структуры местной экономики,— отмечает заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин.— МСП помогает снижать зависимость территорий от одного работодателя, формировать новые направления занятости и создавать устойчивые точки роста. Совместная с Корпорацией МСП программа позволяет бизнесу привлекать ресурсы на льготных условиях и запускать проекты, которые напрямую влияют на качество жизни в таких городах».

Татьяна Еремина