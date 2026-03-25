Мэрия Воронежа ищет инвестора для застройки Никитинской до 2033 года

Администрация Воронежа объявила торги на право реализации проекта комплексного развития территории в исторической части города. Речь идет об участке, ограниченном улицами Никитинской, Куколкина, 9 Января и Фридриха Энгельса. Это следует из системы ГИС «Торги».

«Дом агронома Вагнера», который планируется сохранить

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Дом агронома Вагнера», который планируется сохранить

Как следует из аукционной документации, начальная цена права на заключение договора составляет 23 млн руб., шаг аукциона — 1,1 млн руб. Заявки принимаются до 14 апреля. Договор заключается на срок до октября 2033 года. Проект предусматривает как новое строительство, так и работу с существующей застройкой, включая объекты культурного наследия (ОКН).

К сохраняемым зданиям отнесен «Дом агронома Вагнера», реконструкцией которого занимается бизнесмен Антон Евсеев. Также планируется сохранить и адаптировать под современное использование расположенное рядом одноэтажное здание. Это дома 45 и 43 соответственно.

В документации подчеркивается необходимость соблюдения требований ФЗ о сохранении ОКН.

Одновременно условия предусматривают снос ряда объектов. В их числе — здание по адресу ул. Никитинская, 47/2, признанное аварийным. Под демонтаж подпадает и жилой дом площадью 347,5 кв. м, находящийся в собственности владельцев. Этот дом необходимо расселить застройщику. Кроме того, предусмотрен снос подземной автостоянки, ряда нежилых зданий, расселенных ранее.

При реализации проекта инвестору предстоит учитывать существующие коммуникации: теплосети протяженностью 2320,1 погонного метра, а также канализационные сети — 116 752 м.

Площадь будущих зданий в квартале заявлялась на уровне 16,4 кв. м. вместе с реконструируемыми домами. В рамках КРТ планируется многосекционный дом переменной этажности (от двух до семи этажей) с жилой площадью 6,3 тыс. кв. м, рассчитанный на 211 человек. Осталньная площадь отведена паркингу и коммерции.

Проект также предусматривает подземный паркинг. Минимальная площадь под эти нужды определена в 150 кв. м, остальные параметры подлежат уточнению в рамках проектирования. Решение о комплексном развитии территории квартала приняли в январе.

Анна Швечикова