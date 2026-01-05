Многоэтажные дома появятся в историческом квартале в центре Воронежа

В Воронеже принято решение о комплексном развитии территории квартала в центре города, ограниченного улицами: Никитинская, Куколкина, Фридриха Энгельса и 9 Января. Общая площадь участка составляет 7 099 кв. м. Соответствующие документы опубликовали на сайте городской администрации.

На территории расположены объекты культурного наследия (ОКН) — «Дом агронома Вагнера» (Никитинская, 45), а также строения, относящиеся к исторической усадьбе Клочковых (Никитинская, 43 и Никитинская, 43 корп. 2). Они будут сохранены.

Однако будет демонтирована частная подземная автостоянка на Никитинской, 47/3, а также снесены строения по адресам:

Никитинская, 41/2;

Никитинская, 45 корп. 2;

Никитинская, 47/2.

Площадь жилых помещений, планируемых к расселению, составляет 547,76 кв. м., в то время как общая площадь зданий будущей застройки — 16 703,6 кв. м. Максимальная высота домов, которые появятся на участке, не должна превышать восьми этажей.

Реновацию исторического участка поручат инвестору-застройщику, которого определят по результатам торгов. Завершить процесс комплексного развития территории планируют до октября 2033 года.

В конце декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО Предприятие «ИП К.И.Т.» скорректировало проект комплексного развития территории 6,28 га в Коминтерновском районе Воронежа. На участке, ограниченном улицами 9 Января, Семилукской, Краснодонской и Малаховской, вместо заявленных ранее десяти многоэтажек застройщик возведет пять многосекционных домов. При этом общая площадь жилых помещений, как и объем инвестиций, останутся прежними.

Денис Данилов