В Ярославской области ввели карантин по лейкозу скота

Государственная ветеринарная служба Ярославской области ввела карантин по лейкозу крупного рогатого скота (КРС) на территории Гаврилов-Ямского муниципального округа. Приказ об этом подписал и. о. руководителя службы Денис Богданов.

Неблагополучным пунктом признан Плотинский сельский округ, включая деревни Турово, Нарядово, Круглово, Кундринское, село Плещеево. Эпизоотическим очагом определено строение в деревне Турово.

Карантин по лейкозу КРС введен до 15 декабря 2026 года. Запрещены ввоз и вывоз животных на территории эпизоотического очага, введен ряд других ограничений.

Антон Голицын