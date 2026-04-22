В Ярославской области ввели карантин по лейкозу скота

Государственная ветеринарная служба Ярославской области ввела карантин по лейкозу крупного рогатого скота (КРС) на территории Гаврилов-Ямского муниципального округа. Приказ об этом подписал и. о. руководителя службы Денис Богданов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Неблагополучным пунктом признан Плотинский сельский округ, включая деревни Турово, Нарядово, Круглово, Кундринское, село Плещеево. Эпизоотическим очагом определено строение в деревне Турово.

Карантин по лейкозу КРС введен до 15 декабря 2026 года. Запрещены ввоз и вывоз животных на территории эпизоотического очага, введен ряд других ограничений.

Антон Голицын

