РЕН ТВ: в Бурятии задержаны организаторы тура, в котором погибли три альпиниста

В Бурятии задержали организаторов тура, в котором 21 апреля погибли трое альпинистов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, среди задержанных — директор турфирмы, его заместитель и гид-инструктор.

Две женщины и мужчина погибли от переохлаждения при спуске с пика Мунку-Сардык (высота около 3,5 тыс. м) в Бурятии. Они входили в группу из 15 человек из Красноярска, которая вышла на маршрут по восхождению на пик 18 апреля. Погибшие, предварительно, шли в одной связке и были замыкающими. На их телах обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.

СКР по Республике Бурятия возбудил уголовное дело по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Спасатели продолжают эвакуацию тел погибших.