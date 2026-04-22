Спасатели эвакуируют тела погибших в горах Бурятии красноярцев

Спасатели Бурятской поисково-спасательной службы возобновили эвакуацию тел туристов из Красноярска, погибших 21 апреля на склоне горы Мунку-Сардык. Первый этап работ проводился с вечера и до середины ночи.

К 22 апреля группа перевезла тело одного туриста в район альпинистского лагеря «Стрелка», до которого пробит маршрут спецтехники. Тела еще двух человек перемещены в район горного озера Эхой на высоте более 2,6 тыс. м. Эвакуация проводилась при сильном ветре и метели.

18 апреля группа из 15 туристов из Красноярска вышла из базового лагеря на маршрут по восхождению на пик Мунку-Сардык (высота около 3,5 тыс. м). При спуске с вершины погибли трое участников — две женщины и мужчина. По предварительным данным, они шли в одной связке и были замыкающими.

О гибели людей стало известно 21 апреля. На телах погибших были обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. СКР по Республике Бурятия начал доследственную проверку. Следователи допросили организаторов тура — директора красноярской турфирмы, ее заместителя и гида-инструктора.

Влад Никифоров