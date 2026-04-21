В Бурятии возбуждено дело по факту гибели в горах трех туристов из Красноярска

Следственные органы СКР по Республике Бурятия возбудили уголовное дело по факту гибели трех туристов, которые пытались совершить восхождение к пику Мунку-Сардык в горах Восточного Саяна. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Оперативная группа в настоящее время направляется в базовый лагерь туристов для ведения расследования на месте происшествия, сообщает информационный центр СКР.

По предварительным данным, восхождение совершала группа туристов из Красноярска в составе 15 человек. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут к вершине. Возвращение группы планировалось через четыре дня. Однако в ночь на 21 апреля несколько туристов спустились к автомобильной трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку с информацией о гибели во время спуска трех человек из состава группы. После этого они поднялись обратно. Владелец кафе утром передал сообщение спасателям.

В настоящее время для эвакуации тел погибших на место происшествия выехал отряд Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе семи человек и спецтехники.

Гора Мунку-Сардык — высочайшая точка Восточного Саяна (3491 м). По вершине проходит государственная граница России и Монголии. Мунку-Сардык популярен у туристов, ежегодно в апреле и мае покорить гору стремятся от 10 тыс. до 15 тыс. человек из разных регионов России.

Влад Никифоров, Иркутск