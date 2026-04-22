Очевидцы сообщают о поврежденных машинах во дворе на Монгоре в Сызрани после атаки БПЛА

Жители Сызрани сообщают о поврежденных автомобилях во дворе девятиэтажного дома на Монгоре после атаки вражеских БПЛА. Также в окнах выбиты стекла. Инцидент произошел утром 22 апреля.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что на ул. Астраханской в Сызрани произошло обрушение подъезда жилого дома. Из-под завалов спасены четыре человека.

Соблюдение прав пострадавших контролирует прокуратура Самарской области.

Евгений Чернов