Очевидцы сообщают о поврежденных машинах во дворе на Монгоре в Сызрани после атаки БПЛА
Жители Сызрани сообщают о поврежденных автомобилях во дворе девятиэтажного дома на Монгоре после атаки вражеских БПЛА. Также в окнах выбиты стекла. Инцидент произошел утром 22 апреля.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Ранее сообщалось, что на ул. Астраханской в Сызрани произошло обрушение подъезда жилого дома. Из-под завалов спасены четыре человека.
Соблюдение прав пострадавших контролирует прокуратура Самарской области.