Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших после атаки БПЛА в Сызрани

Прокуратура Самарской области взяла под контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА в Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, повреждено жилое здание на ул. Астраханской. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Заместитель прокурора Самарской области Дмитрий Цымлов лично контролирует ситуацию на месте происшествия.

Обрушение подъезда жилого дома в Сызрани произошло 22 апреля. Из-под завалов спасены четыре человека.

