Под завалами жилого дома в Сызрани могут находиться два человека

В Самарской области спасатели МЧС России ликвидируют последствия обрушения подъезда жилого дома в Сызрани после атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок. Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, включая ребенка. Жильцы уцелевших подъездов дома эвакуированы, разбираются завалы, ведутся поисково-спасательные работы.

Для жильцов развернули пункт временного размещения. На место происшествия следуют дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

