«Шанхай Дрэгонс» сделал ставку на президентское правление

Китайский хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс», базирующийся в Петербурге, удивил сенсационной новостью в разгар весны. Новым президентом клуба стал Илья Ковальчук, известный в прошлом форвард клубов КХЛ и НХЛ, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Гагарина, игравший когда-то за СКА. На должность генерального менеджера «Драконов» назначен Евгений Артюхин, бывший нападающий клубов Северной Америки и КХЛ, прославившийся как кулачный боец, работавший последнее время скаутом. Таковы результаты реформ в организационной структуре «Шанхая».

Президент «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент «Шанхай Дрэгонс» Илья Ковальчук

Китайский клуб умеет удивлять как никакой другой. Он был создан в 2016 для расширения географии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) под названием «Куньлунь Ред Стар» при участии российского бизнесмена Геннадия Тимченко, занимавшего пост председателя совета директоров КХЛ. Поначалу клуб квартировал в Пекине. Но из-за пандемии переехал на территорию России и стал базироваться в Мытищах. Там «Куньлунь» звезд с неба не хватал, славился разве что тем, что привлекал в свои ряды североамериканских игроков и был одним из самых малопосещаемых клубов КХЛ.

Летом 2025 года в судьбе китайского клуба произошел крутой поворот: он переехал в Санкт-Петербург, сменив название на «Шанхай Дрэгонс». Более того, выяснилось, что «Драконы» будут выступать на «СКА Арене». Он строилась для клуба СКА с 2020 года, город выделил на строительство 10 млрд рублей в качестве гранта — всего на работы было потрачено 60 млрд рублей. Возведением спортивного объекта занимались структуры, связанные с Геннадием Тимченко. Сам он занимал руководящий пост в клубе СКА с 2012 года. В 2023 году его сменил в СКА Александр Медведев. А Тимченко занялся делами московского «Спартака» и КХЛ. Уход бизнесмена из СКА связывают с усилением влияния в клубе Романа Ротенберга, который занял одну из руководящих должностей и пост главного тренера. С этого момента планы «переселить» на «СКА Арену» армейскую команду наталкивались на различные препятствия. СКА провел на ней несколько матчей в сезоне 2023/2024, но потом вернулся в Ледовый дворец, дав понять, что самый большой в Европе хоккейный стадион, рассчитанный на 23 тыс. зрителей, еще не готов для проведения матчей.

В сезоне 2024/2025 состоялась очередная попытка армейского клуба закрепиться на «СКА Арене», однако она не увенчалась успехом. После завершения сезона СКА объявил, что не будет играть на ней в сезоне 2025/2026. Официальной причиной была названа «низкая транспортная доступность» стадиона в связи с ремонтом станции метро «Парк Победы».

По неофициальной версии, аренда «СКА Арены» обходилась армейцам в 15 раз дороже, чем аренда Ледового дворца. К тому же летом в СКА сменилось руководство, был взят курс на оптимизацию расходов. Со «СКА Ареной» армейский клуб ничего не связывает, кроме названия.

Поскольку арена на проспекте Гагарина не могла существовать без хоккея, было принято решение «перевезти» на берега Невы клуб из Китая. Это выглядело логично, учитывая, что и к стадиону, и к команде имеет отношение Геннадий Тимченко. Раскручивать клуб было поручено опытному менеджеру Александру Крылову, который до этого успешно работал в омском «Авангарде». На информационном поле, в плане маркетинга и пиара «Шанхай» действительно удачно сработал, обеспечив неплохую посещаемость домашних матчей на «СКА Арене»: в 2026 году она достигала 9 тыс. зрителей. Хотя все равно это маловато для такого большого стадиона.

Добавило интриги в жизнь хоккейного Петербурга соперничество «Шанхая» и СКА в чемпионате КХЛ, которой осталось за армейцами (они выиграли пять матчей из шести). Но показать хороший спортивный результат китайцам не удалось. По ходу сезона клуб сменил главного тренера — на место канадца Жерара Галлана пришел канадец Митч Лав — и занял только девятое место, не позволившее выступить в плей-офф. И сейчас последовали более глобальные перемены.

Пост президента «Шанхай Дрэгонс» занял Илья Ковальчук — культовый российский хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в составе сборной России, бывший игрок клубов НХЛ и КХЛ, трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Два из трех трофеев КХЛ он выиграл, выступая за СКА: в 2015 и 2017 годах. Так что Ковальчук не чужой для Петербурга человек. Он сказал, что в клубе изменится спортивная политика и он продолжит активно взаимодействовать с болельщиками. Их армия в Петербурге постоянно растет — потому что одной команды СКА для города мало. Интересно, что поста президента в китайском клубе раньше не было, а первый опыт административной работы Ковальчук получил, занимая пост генерального менеджера сборной России на Олимпиаде 2022 года — последней для нашей команды.

Должность генерального менеджера «Шанхай Дрэгонс» занял Евгений Артюхин, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ и Северной Америки. Он тоже выступал за СКА. На площадке Артюхин атаковал не только чужие ворота, но и соперников, играя роль «тафгая». Это был один из самых известный кулачных бойцов лиги. В последние годы Артюхин выступал в роли эксперта на «Матч ТВ» и был скаутом клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс». Работа в этой организации, как сказал Ковальчук, помогла Евгению перенять «лучшие менеджерские практики», обзавестись связями по обе стороны океана. Так что в клубе надеются, что весь этот опыт поможет Артюхину вывести спортивные результаты «Шанхая» на новый уровень.

Кирилл Легков