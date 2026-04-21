Пятый саммит Россия — АСЕАН пройдет 17-19 июня

Саммит Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пройдет в Казани с 17 по 19 июня 2026 года. Об этом рассказал советник президента России Антон Кобяков.

«В настоящее время диалоговое партнерство России и АСЕАН, преодолев 35-летний рубеж, находится на этапе формирования новой, прагматичной повестки», — отметил господин Кобяков. По его словам, на предстоящем саммите стороны обсудят долгосрочные ориентиры партнерства в политике, безопасности, экономике, науке и культуре. Встреча должна укрепить стратегическое взаимодействие России и АСЕАН, а также обеспечить совместное реагирование на вызовы региональной безопасности.

Как отмечается в пресс-релизе «Росконгресса», саммит посетят главы государств, правительств, представители профильных министерств и ведомств стран АСЕАН, региональных объединений и организаций. На его полях ожидается подписание соглашений в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Председателем оргкомитета саммита назначен помощник президента Юрий Ушаков.

В состав АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины. Предыдущий — четвертый — саммит России и ассоциации проходил в 2021 году в формате видеоконференции. Первая встреча состоялась в 2005 году. Диалоговое партнерство стороны установили в 1996 году. Такой формат отношений АСЕАН поддерживает еще с 10 странами. Отношения с пятью из них — Австралией, Индией, Китаем, США и Японией — имеют статус всеобщего стратегического партнерства.