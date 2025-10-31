Дорога ясности

Временные меры по разрешению ситуации с пробками на границе с Казахстаном являются частью более масштабной работы правительства по ужесточению контроля за соблюдением импортерами обязательств по уплате пошлин и налогов за ввоз продукции в РФ, выяснил “Ъ”. Делается это ради пополнения бюджета и для выравнивания условий конкуренции между импортом и продукцией внутреннего производства. Оформленный указом президента порядок разрешает временный, до 10 декабря, ввоз в РФ немаркированных грузов из Казахстана и Киргизии. Положения указа предполагают развертывание на российской территории дополнительных мощностей для потокового досмотра и оформления таких товаров, а также перенос из других стран ЕАЭС в РФ уплаты «ввозного» НДС. В перспективе такой хаб может оказаться для «белых» импортеров удобнее «растаможки» товаров в странах союза с последующими проверками ее корректности в РФ.

Фото: Федеральная таможенная служба России Временное направление грузопотока из Казахстана на ближайшие склады временного хранения вместо таможенных проверок фур в степи может стать постоянным инструментом различения 50 оттенков серого импорта

Как выяснил “Ъ”, массовые проверки тысяч фур с импортом на границе РФ и Казахстана (см. “Ъ” от 2 октября) лишь часть плана правительства по борьбе с недостоверным декларированием и за повышение сборов «ввозного» НДС с импорта. Белый дом разворачивает формирование системы полной прослеживаемости товаров начиная с декларирования до прибытия в точку сбыта (см. “Ъ” от 22 октября).

Основная проблема, на решение которой направлены продвигаемые Белым домом инициативы, заключается в занижении таможенных платежей поставщиками за счет недостоверного декларирования.

По этой причине осенью таможенные органы усилили проверки на границе, что и спровоцировало заторы. Сейчас, по данным ФТС, проблем с продвижением через пункты пропуска уже нет — выборочные проверки осуществляются мобильными группами таможенников уже на территории РФ. Отметим, однако, что ужесточение контроля импорта повсеместное и оно затронуло и физлиц — в частности, собственников автомобилей зарубежной сборки, которые получают от ФТС требования о доплате утильсбора (разница между льготной и общей ставками).

Поясним, изданный 24 октября указ президента разрешил до 10 декабря 2025 года ввозить в РФ с территории Казахстана и Киргизии товары без документов, подтверждающих статус продукции ЕАЭС. Как пояснил “Ъ” источник, знакомый с обсуждением темы в Евразийской экономической комиссии, весь проблемный товаропоток в РФ из названных стран подразделяется на три категории: первая — это продукция, прошедшая процедуру выпуска на рынок ЕАЭС, но не получившая обязательной маркировки (требования к которой РФ ужесточила) из-за нехватки мощностей в странах союза. Вторая — товары, прошедшие процедуру выпуска на рынок ЕАЭС, но с предполагаемым занижением стоимости. Третья — контрабанда.

Указ позволяет «отсортировать» все три категории уже в РФ, применив к ним соответствующие меры для устранения нарушений.

В первом случае товары отправляются на российские склады временного хранения (СВХ) и выпускаются в обращение после обязательной маркировки, за что отвечает Минпромторг. Во втором и третьем — отправляются на прохождение таможенного постконтроля по действующим правилам с доначислением платежей в российский бюджет (ФТС несет ответственность за таможенные поступления, ФНС — за «ввозной» НДС). Поясним: согласно протоколу №18 к Союзному договору ЕАЭС, НДС на ввозимые товары платится в бюджет страны, для рынка которой они предназначены. Однако свобода движения товаров в ЕАЭС позволяет выпускать их на рынок союза в любой стране, и перевозчики зачастую пользуются возможностью оптимизации платежей — с этой практикой также будут бороться.

Логично предположить, что инфраструктура СВХ «переходного» периода будет использоваться и после его завершения 10 декабря, обеспечивая перевозчикам выбор: или пройти таможенное оформление и процедуру маркировки в Казахстане и Киргизии, после чего их будет ждать очередной контроль со стороны ФТС и ФНС уже на российской территории, или «комплексно» оформить в РФ товары, и так предназначенные для ее рынка.

«Указ действительно направлен на выравнивание налоговой нагрузки внутри ЕАЭС. Часто бывает, что товары из Казахстана или Киргизии идут в Россию с формальной маркировкой, оформленной у себя, и НДС фактически оседает там»,— подтверждает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Срок до 10 декабря, по его словам, нужен, чтобы и бизнес, и налоговые органы успели адаптироваться: расширить мощности для маркировки, отладить электронный документооборот и контроль происхождения товаров.

Впрочем, взгляды экспертов на этот счет расходятся. Так, президент таможенно-логистического брокера КВТ Юлия Шленская, в свою очередь, выделяет только две категории «проблемных» товаров: официальные поставки и карго-поставки, оформленные по упрощенной схеме. Последние, отмечает она, можно считать контрабандой «в широком смысле слова». «При карго-поставке не может быть ни нормального внешнеторгового контракта, ни официальных платежных документов, ни сертификатов, деклараций соответствия и всего массива документов, необходимых для таможенного оформления»,— объясняет госпожа Шленская. По ее словам, такая схема изначально подразумевает уход от налогов. Те же, кто работает «вбелую», уже маркируют товары на промежуточных складах в Китае, так что нехватка мощностей для маркировки, считает эксперт, «это детский лепет».

В связи с этим на указ президента на рынке смотрят как на «сигнал тем, кто ввез карго, привозить товары на российский СВХ» и «буквально рисовать и добывать творческими способами документы».

Что касается перенаправления уплаты ввозного НДС, то говорить о дополнительных больших суммах, отмечает Юлия Шленская, не приходится. «Немалая доля поставщиков после перекрытия каналов через Казахстан и Киргизию попросту уйдут с рынка, а не встанут на "белые рельсы". Другие, возможно, найдут более хитрые и изощренные способы продолжать игры с контролирующими органами и уходить от налогов»,— предполагает эксперт. Переход же остальных на прозрачные схемы импорта напрямую отразится на стоимости товаров на маркетплейсах, считает она.

Кроме экстренных мер, на ужесточение контроля импорта направлен и анонсированный еще в 2023 году запуск системы подтверждения ожидания товаров для борьбы с серым импортом с 1 апреля 2026 года. Суть пока тестового проекта таможни — российский получатель будет заранее сообщать ФТС цены и номенклатуры поставок и вносить платеж, обеспечивающий уплату пошлин и налогов в размере, соответствующем грузу. ФТС будет контролировать соответствие заявленного и ввозимого товара. Размер обеспечительного платежа, вероятнее всего, привяжут к присвоенной получателю категории риска, в случае нарушений аванс будет увеличен. «Механизм гарантирует, что налог будет уплачен в любом случае. Для компаний высокорисковых, использующих серые схемы и имеющих непрозрачную цепочку контрагентов, размер обеспечения будет значительным»,— отмечает управляющий партнер и адвокат юрфирмы «Версалигал» Вероника Сальникова. В Минфине, в свою очередь, гарантируют, что «наиболее добросовестные» игроки рынка от уплаты обеспечительного платежа будут освобождены.

Отметим, что после расширения санкций в отношении РФ в 2022 году власти, опасаясь возникновения товарного дефицита в ранее ориентированной на глобальный рынок (в том числе оборудования) экономике, существенно смягчили условия ввоза зарубежных товаров, в том числе допустив параллельный импорт и сократив формальности в качестве компенсации бизнесу, которому пришлось перестраивать логистику. Однако после периода адаптации было решено вернуть жесткость контроля в таможенную сферу. Помимо приоритета насыщения рынка, такая ситуация была вызвана и отставанием ФТС от налоговой службы в уровне цифровизации, однако Минфину удалось ускорить процесс.

Концептуально обложение импорта всеми законными платежами, по замыслу правительства, должно не только способствовать наполнению бюджета, но и выровнять конкуренцию между импортерами и внутренними производителями, которые с льготным и незаконным импортом конкурировать не могут.

А информобмен в рамках «большого Минфина» (куда входят ФТС и ФНС) позволяет чиновникам Белого дома говорить о внедрении в отношении импорта механизма «обратного счета», когда цепочка «таможенная стоимость + логистика + прибыль = цена продажи» анализируется на предмет уплаты пошлин и налогов в комплексе — так же, как анализируются цепочки уплаты НДС для производств внутри страны.

При этом давление на импорт, которое все эти меры окажут, может как обеспечить запуск внутренних производств, так и (в отсутствие заметного роста «гражданской» части экономики) привести к дефициту предложения и вызвать новый всплеск роста цен, дав Банку России дополнительные основания для продления жесткой денежно-кредитной политики. Впрочем, свежий опыт быстрой либерализации ввоза у правительства есть.

Полина Попова, Олег Сапожков, Наталья Скорлыгина