Покупайте индонезийское

Правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. Договоренности предусматривают постепенное обнуление пошлин по 90% товарной номенклатуры взаимной торговли. Российским экспортерам такие условия позволят экономить около 2,9 млрд руб. в год. Предполагается, что либерализация торговли поможет нарастить взаимный товарооборот стран ЕАЭС и Индонезии, объемы которого пока остаются весьма скромными.

Фото: Правительство Российской Федерации

Фото: Правительство Российской Федерации

Во вторник, 21 апреля, на заседании правительства поддержан законопроект о ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией. Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, режим будет стимулировать «укрепление сотрудничества во многих сферах, которые представляют взаимный интерес» — речь идет, в частности, об обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, энергетике. Документ подписан в конце прошлого года (см. “Ъ” от 10 декабря 2025 года). Ранее ЕАЭС заключил соглашения о свободной торговле с Ираном, Вьетнамом, Монголией и ОАЭ.

Договоренности с Индонезией предусматривают постепенное обнуление ставок таможенных пошлин — часть сразу, а часть — в течение периода от трех до 15 лет. Как ранее сообщали в Евразийской экономической комиссии, Джакарта предоставляет преференциальный доступ в отношении 90% товарной номенклатуры, или более чем 94% экспорта ЕАЭС в стоимостном выражении — речь идет, в частности, о сельхозтоварах (например, зерновых культурах, рыбе, мясе), удобрениях, строительной технике. В итоге средняя ставка, применяемая Индонезией к евразийским товарам, снизится с 10,2% до 2%.

В свою очередь, ЕАЭС открывает преференциальный доступ для 90,5% товарной номенклатуры индонезийского экспорта, включая потребительские товары, автокомпоненты, бытовые приборы — с покрытием 95% поставок в стоимостном выражении. В частности, «пятерка» будет устанавливать квоты на беспошлинный ввоз из Индонезии масла какао, какао-порошка, продукции на основе концентратов кофе. Предусмотрен и ряд регуляторных послаблений — например, упрощение процедур таможенного администрирования и правил определения происхождения товаров.

Как уточняют в Минэкономики, преференциальный режим торговли коснется около 98% российского экспорта — средний размер пошлин на отечественную продукцию снизится более чем вдвое, а по «абсолютному большинству позиций», включая удобрения, черные металлы, треску, нефтепродукты и лекарства, пошлина будет нулевой.

По расчетам ведомства, это позволит компаниям из РФ сэкономить на пошлинах до 2,9 млрд руб. в год.

По прогнозам, ЗСТ позволит нарастить товарооборот между ЕАЭС и Индонезией вдвое в течение нескольких лет. Сейчас объем взаимной торговли довольно скромный — в 2024 году он составил $4,5 млрд, а в январе—сентябре прошлого года прибавил 17,7% в годовом выражении, до $3,9 млрд. Среди государств «пятерки» крупнейшим торговым партнером Индонезии является РФ, на которую приходится более 90% товарооборота. Объем взаимной торговли двух стран в 2024 году составил $4,3 млрд, а в январе—октябре прошлого года вырос на 18% в годовом выражении, до $3,6 млрд.

Ожидается, что соглашение позволит к 2030 году нарастить торговлю между Москвой и Джакартой на 40% к уровню 2025 года. Итоги прошлого года пока не оглашались, но ранее прогнозировалось, что товарооборот составит более $5 млрд. Россией такое соглашение рассматривается как импульс для дальнейшей диверсификации торговли в Юго-Восточной Азии, которая сейчас во многом сконцентрирована в Китае,— режим ЗСТ упростит доступ российских товаров на рынок четвертой по численности населения страны в мире (более 280 млн человек). Предполагается, что промышленный экспорт из РФ в Индонезию удастся нарастить на 30% к уровню 2021 года, или на $200 млн, а продукции АПК — в полтора раза, на $100 млн.

Евгения Крючкова