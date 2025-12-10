Свободная торговля добралась до Джакарты

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Индонезией будет подписано в конце следующей недели, сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев. Документ предполагает постепенное обнуление сторонами пошлин на широкий круг товаров: в числе категорий — АПК, химия, металлургия и электроника. Для России расширение поставок в Индонезию важно в контексте диверсификации торговли со странами Юго-Восточной Азии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЕАЭС и Индонезия собираются подписать соглашение о ЗСТ в конце следующей недели, когда состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Соглашение, по его словам, выглядит «амбициозным» — оно предоставит преференции фактически для всех экспортных товаров союза.

Постепенное обнуление пошлин сторонами соглашения растянется на 15 лет и затронет широкий круг товаров: от химической продукции, целлюлозы и удобрений до смартфонов и компьютеров. Среди приоритетов — сельхозпродукция.

Индонезия обязуется в среднесрочной перспективе свернуть пошлины на продукцию АПК: речь среди прочего идет о зерновых (пошлина на пшеницу будет снижена с 5% до нуля за ближайшие пять лет), мясе, рыбе, овощах и фруктах.

ЕАЭС же встречно собирается, например, устанавливать квоты на беспошлинный ввоз из Индонезии масла какао, какао-порошка, продуктов на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе.

Среди стран ЕАЭС крупнейшим торговым партнером Индонезии остается Россия. Хотя в 2024 году товарооборот стран составил скромные $4,3 млрд, в январе—октябре 2025-го объем торговли увеличился на 18% год к году. С учетом желания РФ диверсифицировать торговлю в Юго-Восточной Азии (сейчас она сконцентрирована главным образом в Китае), соглашение о ЗСТ воспринимается как импульс, который может стимулировать и ускорить этот процесс. Наибольший вклад в рост отгрузок, по всей видимости, внесет АПК. Так, потенциальное расширение поставок пшеницы в Индонезию будет обсуждаться 10 декабря в ходе визита президента страны Прабово Субианто в Москву.

Кристина Боровикова