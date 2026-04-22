Единороссы осваивают новое

Как стало известно “Ъ”, «Единая Россия» определилась со списком кандидатов, которые будут баллотироваться в Госдуму по одномандатным округам Донбасса и Новороссии. Выборы в российский парламент будут проходить в новых регионах впервые. Большую часть выдвиженцев составят местные депутаты, хотя среди них появятся и фигуры с федеральной известностью — например, военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Куксенкова (справа)

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Наибольшее представительство в Думе среди новых регионов будет иметь Донецкая народная республика (ДНР), на территории которой сформированы три одномандатных округа. По словам источников “Ъ”, по Макеевскому округу «Единая Россия» (ЕР) планирует выдвинуть военного корреспондента Ирину Куксенкову. Она получила широкую известность в самом начале спецоперации: 4 марта 2022 года журналистка посетила аэропорт Антонов в Гостомеле (пригород Киева) и вышла в эфир на фоне сгоревшего Ан-225 «Мрия» — крупнейшего в мире транспортного самолета, уничтоженного огнем украинской артиллерии. В апреле 2022-го в ходе боев за Мариуполь госпожа Куксенкова получила осколочные ранения ног, а в декабре президент Владимир Путин вручил ей орден Мужества. После реабилитации военкор занялась волонтерской деятельностью, став амбассадором «Народного фронта».

Как и предполагал “Ъ”, по Донецкому округу на переизбрание будет претендовать зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай — он уже заявился на праймериз. В уходящем созыве нижней палаты бывший премьер-министр ДНР представляет Ростовскую область. Наконец, по Горловскому округу ЕР выдвинет Алексея Муратова — руководителя исполкома регионального отделения партии и близкого соратника главы республики Дениса Пушилина. В 2023 году господин Муратов претендовал на пост спикера Народного совета (парламента) ДНР, однако по настоянию администрации президента тот достался комбату «Спарты» Артему Жоге (см. “Ъ” от 20 сентября 2023 года).

В Луганской народной республике (ЛНР), где сформированы два округа, кандидатами от ЕР станут местные депутаты. По словам источников “Ъ”, по Луганскому округу пойдет вице-спикер Народного совета Денис Колесников — бывший предприниматель, который входил в оба созыва республиканского парламента времен самопровозглашенной независимости. А по Алчевскому округу будет баллотироваться председатель комитета по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма Иван Санаев. Он начинал карьеру в горсовете Краснодона еще на Украине, а в Народный совет ЛНР избрался в 2018 году.

Запорожская и Херсонская области получат в Госдуме по одному «одномандатнику». Кандидатом ЕР от первой, по данным “Ъ”, станет крымский депутат Алексей Тихомиров. За его плечами четыре созыва в Госсовете (парламенте) полуострова, в том числе один — времен Украины. А по Херсонскому округу, как уже сообщал “Ъ”, будет баллотироваться бывший директор Новокаховского хлебозавода Елена Дмитрук. В 2023 году она претендовала на пост сенатора от Херсонской облдумы, но в итоге стала первым вице-спикером регионального парламента.

Количество «списочных» мандатов от Донбасса и Новороссии будет зависеть от явки и итогового результата ЕР.

По подсчетам “Ъ”, в ДНР проходными могут стать до шести мест, в ЛНР — до трех, а в Запорожской и Херсонской областях — не более одного в каждой. Источники “Ъ” говорят, что списки ЕР на новых территориях традиционно возглавят губернаторы — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно. Скорее всего, они выступят в роли «паровозов», то есть после выборов откажутся от мандатов. Хотя не исключено, что кто-то из глав все-таки может продолжить карьеру в нижней палате, оговариваются собеседники “Ъ”.

На проходные позиции в донецком списке ЕР рассчитывают первый вице-спикер Народного совета Сергей Прокопенко, советник губернатора Константин Комленок и ряд депутатов, которые уже заявились на праймериз. Кроме того, источники “Ъ” говорят, что туда может попасть еще один советник господина Пушилина Елена Никитина. По списку единороссов в ЛНР, как уже сообщал “Ъ”, будет баллотироваться первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. На проходные позиции также претендуют первый вице-спикер Народного совета Андрей Сопельник, предприниматель Максим Масленников и ряд депутатов. «Списочный» мандат в Запорожье, по данным “Ъ”, хочет получить сенатор от заксобрания региона Дмитрий Ворона, но за него может побороться и руководитель аппарата губернатора Оксана Вьюник. Наконец, в херсонский список ЕР могут войти вице-спикер облдумы Павел Тропкин и еще несколько депутатов, уже заявившихся на предварительное голосование.

Андрей Прах