Старая гвардия «Единой России»

Каждый новый регион на выборах в Госдуму получит как минимум по одному действующему парламентарию. По данным “Ъ”, ростовские депутаты Виктор Водолацкий и Александр Бородай могут сменить «прописку» и баллотироваться по списку «Единой России» (ЕР) в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а сенаторы Дмитрий Ворона и Игорь Кастюкевич — сменить палату и попробовать получить мандаты депутатов от Запорожской и Херсонской областей. Бывалые единороссы станут «якорными» фигурами кампании в новых регионах и застрахуют ее от «несистемных патриотов», считают эксперты.

По данным сайта предварительного голосования ЕР (праймериз), депутат последних четырех созывов, первый зампред комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий намерен баллотироваться не от родной Ростовской области, а от Луганщины. Решение сменить думскую «прописку» герой ЛНР объяснил “Ъ” тем, что уже четыре года курирует новый регион в Госдуме: «Активно работаю, помогаю жителям ЛНР. Очень много проектов, которые остались нерешенными, очень много необходимо сделать для стабилизации ситуации и защиты населения. Поэтому бросать людей, которые тебе доверяют, которые верят в то, что ты доведешь до конца то, что им обещал, просто по-человечески нельзя».

Три других куратора новых регионов в ЕР, по данным источников “Ъ” в партии, следовать примеру коллеги не будут. Отвечающий за Донецкую народную республику (ДНР) Зураб Макиев (избирался по списку ЕР в Северной Осетии) и курирующий Запорожскую область Артем Бичаев (избирался по списку в Дагестане) готовятся снова избраться на Северном Кавказе, а Александр Сидякин (получил мандат по списку в Башкирии, отвечает за Херсонскую область) — в Воронежской области.

В то же время коллега Виктора Водолацкого по ростовскому списку Александр Бородай, по данным источников “Ъ”, рассматривает возможность баллотироваться от ДНР, премьером которой он являлся сразу после провозглашения независимости.

«Не исключено»,— заявил “Ъ” сам господин Бородай, добавив, что не хочет опровергать эту информацию, но и подтверждать ее раньше времени не будет.

Еще два места в Госдуме от Новороссии могут занять единороссы из верхней палаты. Так, сенатор Дмитрий Ворона, делегированный в Совет федерации Заксобранием Запорожской области в 2023 году, заявился на участие в думских праймериз от Запорожья. По данным источников “Ъ”, бывший замминистра юстиции Украины рассчитывает на проходное место в региональной группе. Получить его комментарий “Ъ” оперативно не удалось.

Таким же образом сменить палату может херсонский сенатор Игорь Кастюкевич, говорят источники “Ъ”. В 2021 году он избрался в Госдуму по списку ЕР от Воронежской области, а в 2023-м перешел в Совет федерации, став представителем Херсонской облдумы. Сам господин Кастюкевич опроверг “Ъ” планы участвовать в праймериз.

Новые регионы в Госдуме могут представлять до 18 депутатов. Семеро изберутся по одномандатным округам: трое — в ДНР, двое — в ЛНР, по одному — в Запорожской и Херсонской областях. По спискам на мандаты смогут претендовать до 11 человек. На начало года во всех четырех субъектах было зарегистрировано почти 3,6 млн избирателей, больше всего — в ДНР (1,6 млн). Донецкие же избиратели ранее демонстрировали наибольшую электоральную активность. В частности, на выборах в Народный совет ДНР в 2023 году явка превысила 94%. Если 19 сентября на участки придет столько же избирателей, то в урнах окажется более 1,5 млн бюллетеней, и при ожидаемой «цене мандата» в 250 тыс. голосов на ДНР придется шесть мест. От ЛНР (1,2 млн избирателей), где явка на местных выборах составляла 72%, по спискам смогут избраться трое депутатов, от Запорожской и Херсонской областей (428,8 тыс. и 340,6 тыс. соответственно) — по одному (явка в 2023 году там составляла менее 70%).

По словам собеседников “Ъ” в ЕР, несмотря на «призыв» в новые субъекты ряда статусных единороссов, большинство кандидатов все-таки будут местными.

На праймериз уже заявилось 13 действующих депутатов региональных парламентов, в том числе первый вице-спикер Херсонской облдумы Елена Дмитрук. По данным источника “Ъ” в регионе, госпожа Дмитрук может претендовать на мандат по Херсонскому округу. В ДНР в качестве кандидата по Горловскому округу рассматривается глава республиканского исполкома ЕР, председатель комитета Народного совета ДНР по образованию, науке, культуре и делам общественных организаций Алексей Муратов, рассказали “Ъ” два осведомленных источника.

По мнению политолога Ильи Гращенкова, в новых регионах ЕР хочет подстраховаться при помощи проверенных кадров: «С одной стороны, нужно показать обновление и завести больше новых лиц, чтобы не выглядело так, будто новые регионы полностью отданы на внешнее управление. С другой — поставить в кампанию несколько "якорных" фигур, которые гарантируют дисциплину, предсказуемость и прямую связь с федеральным центром. Это типичная модель для территорий, где политическая система еще не до конца устоялась».

А политолог Константин Калачев считает, что возможные перемещения вызваны желанием «закрыть проблемные места проверенными кадрами». «Местные персонажи — люди сложные и не всегда управляемые. Можно сказать, что это поощрение проверенных системных патриотов и минимизация рисков от патриотов несистемных»,— добавляет он.

Андрей Прах