NYT: США планируют отправить делегацию в Россию для переговоров по Украине

Делегация США планирует совершить еще одну поездку в Россию для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным издания, Вашингтон ожидает, пока переговоры по Украине достигнут большего прогресса, прежде чем направить своих переговорщиков в Киев. В апреле украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что ожидает скорого визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на Украину, напоминает издание.

В последние недели, как отмечают журналисты, хотя господа Уиткофф и Кушнер были отвлечены на ближневосточный конфликт, переговоры по Украине «незаметно продвигались за кулисами». NYT также отмечала, что во время переговоров представители Киева предлагали назвать часть Донбасса, на которой продолжаются боевые действия, «Доннилендом» в честь президента США Дональда Трампа.

В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби и Женеве. Последняя встреча состоялась 17-18 февраля. Следующий раунд должен был пройти в марте в ОАЭ, но из-за войны на Ближнем Востоке он не состоялся. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на время боевых действий в Иране США согласились проводить переговоры только на территории Штатов, но Россия, по его утверждению, не согласилась на этот вариант. Дмитрий Песков говорил, что Кремль надеется на скорое продолжение переговоров. Он также отмечал, что разногласия России и Украины заключаются в «считанных километрах».