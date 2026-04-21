NYT: Украина предлагала назвать часть Донбасса в честь Трампа

Во время мирных переговоров по Украине представители Киева предлагали назвать часть Донбасса, на которой продолжаются боевые действия, «Доннилендом» в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на четырех людей, знакомых с ходом переговоров.

По словам источников газеты, один из участников переговоров по Украине, в шутку озвучивший это предложение, надеялся убедить господина Трампа выступить против «территориальных притязаний» России. Термин продолжали использовать во время переговоров, однако в официальные документы он не вошел.

Как пишет NYT, иностранные государства «время от времени пытаются использовать имя господина Трампа». В 2018 году, когда Польша предлагала разместить у себя на территории военную базу США, шла речь о том, что она получит название «Форт Трамп». В августе 2025 года лидеры Армении и Азербайджана подписали соглашение о создании «Маршрута Трампа во имя мира и процветания», который должен был решить проблемы транспортной коммуникации на Южном Кавказе.

Виктор Буй