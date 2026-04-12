Песков: у России и Украины разногласия из-за «считанных километров»

Разногласия России и Украины по территориальному вопросу заключаются в считанных километрах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В комментарии ИС «Вести» он напомнил, что российской армии осталось взять под контроль около 18% территории ДНР для выхода на административные границы.

«Это действительно считанные километры», — сказал он корреспонденту Павлу Зарубину. Так господин Песков прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что украинские переговоры сосредоточились на споре о «нескольких квадратных километрах».

Дмитрий Песков добавил, что после завершения пасхального перемирия российская СВО продолжится до достижения поставленных целей.