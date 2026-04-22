Профсоюз нерушимых надежд

Арбитражный суд отклонил кассационные жалобы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и ее партнеров на решения нижестоящих инстанций об изъятии в пользу государству нескольких объектов недвижимости, включая здания Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), который ранее возглавлял ныне отстраненный ректор Александр Запесоцкий. С таким решением профсоюзы ожидаемо не согласились и намерены дойти до Верховного суда РФ.

Фото: Сайт Межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского Профсоюза

21 апреля Арбитражный суд Северо-Западного округа в Санкт-Петербурге отказал в удовлетворении кассационных жалоб на ранее вынесенные решения по иску Генеральной прокуратуры РФ (ГП) о передаче государству ряда объектов недвижимости ФНПР, в том числе имущества СПбГУП, включая общежитие и учебный корпус площадью 46,4 тыс. кв. м. Надзор посчитал, что Федерация профсоюзов оформила его в свою собственность незаконно, а руководитель вуза Александр Запесоцкий, как утверждает ведомство, использовал его для личного обогащения. «Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения»,— говорится в карточке дела.

Так, в суде третьей инстанции оспаривалось решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от октября минувшего года, а также оставившее его в силе постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

Жалобы в суд Северо-Западного округа направили ФНПР, Всеобщая конфедерация профсоюзов, включая Ленинградскую федерацию профсоюзов (ЛФП), а также бывший ректор СПбГУП Александр Запесоцкий, отстраненный от должности в рамках ходатайств ГП об обеспечительных мерах.

Иск об истребовании имущества вуза был инициирован тогдашним генпрокурором Игорем Красновым — ныне председателем Верховного суда РФ, а также Главным межрегиональным (специализированным) управлением Федеральной службы судебных приставов. Третьи лица, выступившие в поддержку иска,— МТУ Росимущества по региону и комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. Временным руководителем университета (опять же, по просьбе ГП) назначен директор Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгений Лубашев.

В Генпрокуратуре указывали, что здания СПбГУП и его гимназии в Ольгино были построены в советское время за счет государственных средств и находились лишь в пользовании у профсоюзов, а после ликвидации ВЦСПС (центральный орган профессиональных союзов СССР) были незаконно переданы ВКП — как преемнику структуры, от которой перешли к ФНПР в 1992 году.

Ответчики, помимо прочего, ссылались на соглашение 2007 года, подписанное между ЛФП и комитетом по управлению государственным имуществом Санкт-Петербурга, в котором утверждается, что государство в лице правительства города не претендует на имущество ЛФП. В приложениях к соглашению указывалось заключение комитета о том, что право собственности на комплекс зданий Николаевского дворца было зарегистрировано в 1999 году и ведомство его не оспаривает. На последнем судебном заседании весь этот диалог повторился опять. Все было, как и в прошлые разы, даже в деталях.

Адвокат Наталья Черникова, представляющая интересы ЛФП, подтвердила в разговоре с «Ъ Северо-Запад», что профсоюзы, вероятнее всего, намерены подавать жалобу в Верховный суд РФ.

«Решение (Арбитражного суда Северо-Западного округа) абсолютно нелегитимное. Было нарушено все, что могло быть нарушено. Представители прокуратуры даже не отвечали на вопросы. Как и обычно, добавить им было нечего. Ни сроки давности, ни преюдиция по другим арбитражным не были применены. Поэтому, конечно, надо дальше идти»,— уточнила госпожа Черникова.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области схожим образом удовлетворил иск Генпрокуратуры к Ленинградской федерации профсоюзов и передал государству право собственности на корпуса Николаевского дворца (Дворца труда), после чего Росмущество отдало помещения ФГБУК «Дом музыки», что, по мнению профсоюзных юристов, парализовало работу ЛФП. Там настаивали, что профсоюзы, хоть и утратили право собственности, но имели право пользоваться Дворцом труда.

Андрей Кучеров