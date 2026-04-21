Морской экспорт российской нефти вырос на 22% за неделю

Российский морской экспорт нефти за неделю с 13 по 19 апреля увеличился на 22% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 355 тыс. тонн в сутки. Это первый рост после трехнедельного снижения, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ).

Отгрузки преимущественно выросли за счет балтийских портов Приморск и Усть-Луга, где суточный объем поставок увеличился на 83,6%, до 184 тыс. тонн. При этом отгрузки из Новороссийска по-прежнему парализованы.

Рост экспорта из балтийских портов произошел после спада, вызванного повреждением инфраструктуры из-за атак беспилотников в конце марта — начале апреля. По данным ЦЦИ, 38% балтийских поставок направляются в Турцию, 28% — в Индию, 18% — в Египет и 8% — в Китай. Отгрузки из порта Козьмино также выросли на 11,1%, до 143 тыс. тонн в сутки.

