Знай своего селлера

Минцифры обсуждает новые меры борьбы с продажами активированных сим-карт. Операторы связи уже начали согласовывать с маркетплейсами списки официальных дилеров, чтобы таким образом отсечь неофициальные продажи. Несмотря на введенный в прошлом году запрет на передачу карт третьим лицам, на практике сохраняются схемы с их массовой регистрацией на подставных лиц, говорят эксперты.

Ozon направил всем операторам связи запрос на согласование селлеров, которые торгуют сим-картами на площадке, рассказали “Ъ” четыре источника на телекоммуникационном рынке. По их словам, Минцифры считает такие продажи небезопасными и хочет, чтобы сим-карты на площадке продавали только операторы связи и их официальные дилеры. «Ozon регулирует продажу симок, чтобы в качестве продавцов выступали только верифицированные селлеры. Компания обсуждает это с операторами, и они совместно подтверждают, какие продавцы останутся на площадке»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

В Минцифры “Ъ” говорят, что в продолжение работы по борьбе с нелегальным оборотом сим-карт и телефонным мошенничеством «обсуждаются меры борьбы с продажами активированных сим-карт на электронных площадках». «Злоумышленники в преступных целях приобретают у граждан оформленные на них телефонные номера (сим-карты). Чтобы этого не происходило, был принят закон, запрещающий передачу сим-карт посторонним, а также введены штрафы за нарушение этого правила»,— объясняют в пресс-службе министерства, добавляя, что при этом продажа неактивированных сим-карт на маркетплейсах законна. Регистрация и активация таких карт происходит после идентификации личности через «Госуслуги» или в салоне оператора связи.

С 1 сентября 2025 года в России действует запрет передачи сим-карт третьим лицам. За незаконную передачу абонентского номера для граждан предусмотрен штраф до 50 тыс. руб. В 2025 году операторы связи по запросу Роскомнадзора заблокировали 18,45 млн сим-карт, что на 76% больше, чем годом ранее (см. “Ъ” от 13 февраля).

С 2025 года россияне также не могут оформлять на себя более 20 сим-карт, а иностранцы — не более 10. Такая мера была введена для сокращения количества серых сим-карт — не привязанных к актуальным паспортным данным.

Маркетплейсы уже стали важным каналом продаж сим-карт, говорят в «Вымпелкоме», добавляя, что площадки «установили лимит по продаже сим-карт одному аккаунту». В пресс-службе оператора уверяют, что работают только через официальные магазины и проверенных партнеров. При этом «на рынке встречались случаи, например, продажи предактивированных M2M-SIM (нужны для передачи данных между устройствами.— “Ъ”), что нарушает требования законодательства», добавляют в компании. В Ozon не ответили “Ъ”. В «МегаФоне», МТС, Т2, Wildberries отказались от комментариев. “Ъ” направил запрос в «Яндекс Маркет».

Собеседник “Ъ”, знакомый с политикой маркетплейсов, объясняет, что площадки «надеются на добросовестность продавцов, которые обязаны соблюдать оферту и законодательство». По его словам, у продавцов «запрашивают все необходимые документы, а если кто-то все-таки просачивается, то его блокируют». По данным агентства Telecom Daily за 2025 год, около 17% продаж сим-карт (+4%) приходится на онлайн (маркетплейсы и доставка операторов).

Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по информационной политике, 29 января: «Мы считали меру ограничения числа сим-карт исчерпывающей, но из-за, на мой взгляд, просто проблем в межведомственном взаимодействии и своевременном обновлении баз мы получаем вал сим-карт, оформленных на умерших граждан».

«Несмотря на обязательную идентификацию через "Госуслуги", на практике сохраняются схемы с массовой регистрацией карт на подставных лиц или с нарушениями со стороны недобросовестных посредников, и ограничение круга продавцов до операторов и их официальных дилеров позволяет усилить контроль именно на этапе дистрибуции, а не только активации»,— говорит директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина.

«На маркетплейсах есть недобросовестные продавцы, которые остаются неконтролируемой дырой. Именно там можно сделать заказ, написать в личные сообщения продавцу на платформе и купить не совсем законный вариант»,— добавляет основатель проекта Unisimka Анна Кашницкая. Для операторов маркетплейсы — это скорее вспомогательный, но растущий канал продаж, добавляет госпожа Архипкина: «Он дает доступ к широкой аудитории, снижает стоимость привлечения и удобен для тестирования промооферов, однако ключевые подключения по-прежнему идут через собственные розничные сети и онлайн-каналы операторов. При этом серые сим-карты полностью не исчезли».

Алексей Жабин