Абоненты в бане

Из-за недостоверно представленных данных абонентов, превышения лимита на сим-карты и не переданной иностранцами биометрии операторы связи по запросу Роскомнадзора заблокировали за прошлый год 18,45 млн сим-карт, когда годом ранее — более 10,5 млн. В этом году, считают аналитики, объем блокировок снизится из-за очистки абонентских баз операторов. При этом такие меры меняют телеком-рынок: теперь операторы вынуждены конкурировать не количеством абонентов, а доходом, получаемым на одного клиента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В 2025 году операторы связи по запросу Роскомнадзора заблокировали 18,45 млн сим-карт, что на 76% больше, чем годом ранее, рассказали в “Ъ” ведомстве. «Причинами стали нарушения правил связи со стороны операторов: использование недостоверных данных абонентов, отсутствие сведений в Единой биометрической системе у иностранцев и превышение лимита сим-карт на одного абонента»,— сказал представитель Роскомнадзора.

С 2025 года россияне не могут оформлять на себя более 20 сим-карт, а иностранцы — не более 10. Такая мера была введена для сокращения на рынке количества серых сим-карт — не привязанных к актуальным паспортным данным. Проверки данных, на которые зарегистрированы сим-карты, начались ранее. В 2024 году Роскомнадзор отчитывался, что выявил около 128 млн случаев недостоверности данных об абонентах российских операторов, а более 10,5 млн сим-карт были заблокированы из-за недостоверных сведений, писал ТАСС.

«Увеличение числа заблокированных карт связано с изменением законодательства, которое потребовало проверять действующую базу иностранцев через ЕБС и блокировать неверифицированных пользователей»,— объясняет представитель Т2. «Блокировки сим-карт являются следствием появления новых законодательных норм»,— соглашаются в пресс-службе «Вымпелкома».

По словам представителя Т2, в абонентской базе оператора нет клиентов с неподтвержденными данными. «Одна из причин технического "перелимита" в том, что некоторые операторы, в отличие от Т2, не проверяют лимиты номеров при заключении договора: они продают номер, который может оказаться 21-м или 22-м, и только при дальнейшей проверке оказывается, что он вышел за лимит»,— говорит представитель Т2. В МТС отказались от комментариев. «Обелить рынок сим-карт удастся при исполнении требований закона всеми участниками и контролю со стороны государства. Такой подход осложнит работу мошенникам и сократит объем спама», — уверены в «МегаФоне».

«Технически операторы регулярно обновляют базы и проводят блокировки, однако живой процесс продаж и передачи сим-карт делает достижение стопроцентно "чистой" базы недостижимым идеалом»,— считает директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина. В 2026 году динамика блокировок, скорее всего, пойдет на спад: после первичной масштабной очистки они станут точечными и ситуативными, уверена она.

Борьба с серыми сим-картами ускорила трансформацию рынка телекома, которая назревала давно, отмечают в компании «ТеДо»: «Российский телеком-рынок насыщен: экстенсивный рост за счет новых подключений абонентов затруднителен. Последние годы операторы и так были вынуждены смещать фокус с количества абонентов на их качество и рост ARPU за счет конвергентных пакетов услуг (связь, домашний интернет, подписки на серверы)».

Стратегия продаж смещается от массового количественного роста к качеству: ставка делается исключительно на легальные каналы с обязательной идентификацией, цифровые и корпоративные сегменты, добавляет госпожа Архипкина. Сим-карта больше не товар, а идентификатор, и оператор превращается в оператора данных, чья ценность для рынка и государства не столько услуги связи и мобильного интернета, сколько подтверждение личности абонента.

Тем не менее такие меры приводят к росту нагрузки на добросовестных пользователей, считает руководитель департамента киберразведки «Бастион» Константин Ларин: «Процедуры подтверждения личности, переоформления и актуализации данных могут сопровождаться техническими сбоями или ошибками в автоматизированных системах, что потенциально приведет к временным ограничениям связи или необоснованным частным блокировкам». Также по мере ужесточения контроля механизмы уклонения от идентификации могут становиться более сложными и технологичными, включая использование номинальных владельцев и подмену фактического пользователя, уверен он.

Алексей Жабин