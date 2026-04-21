«Северсталь» проведет собрание акционеров в Череповце 29 мая

ПАО «Северсталь», одна из крупнейших горно-металлургических компаний РФ, определилась с датой и местом проведения годового собрания акционеров по итогам 2025 года. Оно состоится 29 мая в Череповце, передает «Прайм».

Как сообщили в компании, заседание пройдет по адресу: Вологодская обл., г. Череповец. Дата проведения назначена на 29 мая 2026 г. Реестр акционеров, имеющих право голоса, будет закрыт 4 мая.

«Северсталь» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, чьи основные активы сосредоточены в России. Бумаги компании торгуются на Московской бирже под тикером CHMF.