Суд по второму иску изъял имущество экс-ректора ВГУЭС и экс-прокурора Приморья

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему ректору Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса (ВГУЭС; ныне Владивостокский госуниверситет), бывшему председателю совета директоров АО «Восточная верфь» Геннадию Лазареву, экс-прокурору Приморья Валерию Василенко, экс-гендиректору АО «Восточная верфь» Игорю Мирошниченко, членам их семей, а также ряду юридических лиц. В доход РФ будет обращено имущество ответчиков, полученное «вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции». Об этом сообщила “Ъ” руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Лазарев

Геннадий Лазарев

Судебное заседание проходило в закрытом для прессы режиме, и суть претензий надзорного ведомства, а также стоимость имущества, подлежащего изъятию, пока не поясняется. Известно, что ранее в качестве обеспечительной меры суд наложил арест «на все недвижимое имущество» ответчиков, упоминались, в частности, «173 объекта недвижимости». Были также арестованы «именные акции АО “Восточная верфь”».

Ранее в феврале Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил другой иск Генпрокуратуры к Геннадию Лазареву, Валерию Василенко, а также ряду их родственников и юридических лиц. В доход государства были обращены крупный пакет акций «Восточной верфи» и около 200 объектов недвижимости. Как говорилось в иске, в период с 1999 по 2006 год Геннадий Лазарев приобрел на коррупционные доходы более 61% акций АО «Восточная верфь», часть из которых оформил на супругу.

В настоящее время в судах Владивостока рассматривается серия уголовных дел в отношении Геннадия Лазарева и Валерия Василенко по обвинению в злоупотреблениях на «Восточной верфи». По версии следствия, в частности, экс-прокурор Василенко причастен к попытке завладения акциями «Восточной верфи», принадлежащими одному из миноритариев — бывшему гендиректору предприятия Игорю Мирошниченко. Ему угрожали возможностью возбуждения уголовного дела, сказано в обвинительном заключении. К давлению на миноритария был привлечен бывший «смотрящий» по Владивостоку Виталий Широков (Монгол). Как выяснилось, надзорное ведомство имеет претензии и к семье Мирошниченко.

АО «Восточная верфь» — судостроительное предприятие, основанное в 1952 году, расположено во Владивостоке. В 1994 году завод был преобразован в акционерное общество. С 1950 года на предприятии было построено более 500 кораблей для ВМФ, пограничных сил и рыбопромысловых организаций. Более 30 единиц боевой техники с этого предприятия было поставлено на экспорт в восемь стран мира, в том числе во Вьетнам, Ирак и Китай. Технические возможности АО «Восточная верфь» позволяют строить корабли и суда длиной до 120 м, шириной до 16 м, высотой до 25 м и спусковой массой до 2,5 тыс. тонн (водоизмещением до 3,5 тыс. тонн).

Алексей Чернышев, Владивосток