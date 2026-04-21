Гимн России прозвучал на турнире в игровом виде спорта впервые с 2022 года

Женская сборная России по водному поло впервые с 2022 года проводит матч в игровом виде спорта под флагом страны. Перед встречей с командой Аргентины в рамках первого тура предварительного этапа Кубка мира во втором дивизионе прозвучал гимн РФ.

Турнир проходит на Мальте. Соревнование завершится 26 апреля. На групповом этапе россиянки проведут матчи со сборными Германии и ЮАР. Две лучшие команды турнира выйдут в финал Кубка мира по водному поло среди женщин.

В 2022 году Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) отстранила россиян из-за начала спецоперации на Украине. Через год атлеты были допущены к участию в турнирах в нейтральном статусе. 13 апреля 2026 года World Aquatics сняла с россиян все ограничения, разрешив им выступать под национальной символикой.

