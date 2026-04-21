Леонид Тамбиев возглавил московский хоккейный клуб «Динамо»

Должность главного тренера московского клуба FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» занял Леонид Тамбиев. Об этом сообщила пресс-служба «бело-голубых».

Леонид Тамбиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Леонид Тамбиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В релизе отмечается, что «решение о формировании нового тренерского штаба будет принято в ближайшее время».

На посту Тамбиев сменил Вячеслава Козлова. Тот, в свою очередь, руководил «Динамо» с ноября 2025 года, когда был уволен его предшественник Алексей Кудашов. Под руководством Козлова московское «Динамо» вышло в play-off КХЛ с седьмого места, а затем вылетело от минского «Динамо» в первом раунде со счетом 0:4 в серии.

Леониду Тамбиеву 55 лет. В КХЛ он работает с начала нынешнего десятилетия: с 2021 по 2025 год возглавлял владивостокский «Адмирал», после увольнения из которого вошел в штаб петербургского СКА. До этого Тамбиев, чья тренерская карьера началась в 2010 году, руководил «Ригой», юниорской и молодежной сборными Латвии, карагандинской «Сарыаркой», молодежной и главной командами петербургского «Динамо» и новокузнецким «Металлургом».

Арнольд Кабанов