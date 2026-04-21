Правосудие с видом на море

Тамбовский областной суд признал судью в отставке Елену Дробышеву виновной в вынесении десяти неправосудных решений. За рассмотрение гражданских дел в отпуске, который она проводила в сочинском санатории, ее оштрафовали на 600 тыс. руб. Судья вину не признала и может обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тамбовский облсуд 21 апреля завершил рассмотрение уголовного дела в отношении судьи в отставке Елены Дробышевой, обвиненной в вынесении десяти неправосудных решений. Подсудимая перед оглашением приговора отказалась от последнего слова.

Облсуд признал подсудимую виновной по десяти эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта»). По совокупности преступлений ей назначен штраф в 600 тыс. руб. Как отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Тамбовской области, для исполнения приговора облсуд сохранил арест имущества подсудимой. Приговор может быть обжалован. В прениях сторона обвинения просила наказать судью в отставке штрафом в 1 млн руб.

Елена Дробышева трудилась в судейской системе Тамбовской области в 1996–2022 годах. Последние 15 лет работала судьей Тамбовского районного суда.

Обвинение в неправосудных решениях было предъявлено после проверки местной прокуратуры. Как оказалось, десять дел судья рассмотрела в то время, когда находилась в санатории «Светлана» в Сочи в ноябре 2021 года.

Речь шла о гражданских разбирательствах по взысканию банками долгов по кредитам, наследственных делах, спорах о разделе имущества супругами и иске администрации сельсовета по признанию права муниципальной собственности на невостребованный земельный участок. Находясь в отпуске, судья изготовила и подписала судебные решения. Вернувшись на работу, она приобщила к делам эти решения, а также протоколы заседаний с ложными сведениями об их проведении в Тамбове.

После выявления нарушений прокуратура инициировала пересмотр дел, а Елена Дробышева добровольно сложила полномочия судьи. В 2024 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получил разрешение Высшей квалификационной коллегии судей на возбуждение в отношении нее уголовного дела.

Бывшая судья пыталась оспорить уголовное преследование. Она связывала дело со своей позицией по одному из дел и жалобами недовольной стороны этого разбирательства. По мнению Елены Дробышевой, допущенная судебная ошибка была проявлением самоуверенности, за которую ее следовало привлечь лишь к дисциплинарной ответственности. Судья пояснила, что решения выносила по видеосвязи с секретарем, а участники всех дел были должным образом извещены о судебных заседаниях.

В результате пересмотра по шести делам были приняты решения, аналогичные неправосудным решениям Елены Дробышевой.

Еще по четырем делам исковые заявления были оставлены без рассмотрения из-за неявки сторон и признания ответчиков несостоятельными. Несмотря на это, Верховный суд отклонил все доводы судьи и признал возбуждение уголовного дела против нее законным.

Сергей Толмачев, Воронеж