Правосудие с курорта

В Тамбове гособвинение предложило приговорить к штрафу в размере 1 млн руб. судью в отставке Елену Дробышеву. Она обвиняется в том, что изготовила десять судебных актов по гражданским делам, находясь при этом в санатории в Сочи. Подсудимая считает, что заслуживает лишь дисциплинарного, а не уголовного наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время прений в Тамбовском областном суде представитель прокуратуры запросил для экс-судьи Тамбовского райсуда Елены Дробышевой штраф в размере 1 млн руб. за десять эпизодов вынесения неправосудных решений. Об этом “Ъ” сообщили в облпрокуратуре. В объединенной пресс-службе судебной системы рассказали, что на следующем заседании 9 апреля стороны выступят с репликами.

Елена Дробышева работала на различных должностях в судебной системе в 1996–2022 годах. С 2007 года 15 лет занимала должность судьи Тамбовского райсуда Тамбовской области, потом ушла в отставку.

В мае 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении в отношении нее уголовного дела о вынесении неправомерных решений (ч. 1 ст. 305 УК РФ; до четырех лет лишения свободы).

Дело в отношении Елены Дробышевой рассматривается в тамбовском суде с июня прошлого года. В его основу легли события осени 2021 года, когда судья должна была рассмотреть десять различных гражданских дел — от споров о разделе имущества супругов до исков банков о взыскании задолженности. Заседания по ним были назначены на 8 и 9 ноября.

Однако, как установили следственные органы, еще 4 ноября судья отправилась на поезде в Сочи, где до 19 ноября отдыхала в санатории «Светлана». Следствие полагает, что, находясь на курорте, госпожа Дробышева, «используя неустановленные технические средства», изготовила и подписала десять судебных актов.

По возвращении в Тамбов Елена Дробышева, по версии СКР, приобщила решения к материалам дел и подписала протоколы с «заведомо ложными сведениями» о том, что заседания якобы проводились в здании суда.

В итоге по представлению районного прокурора все десять решений были отменены судебной коллегией по гражданским делам Тамбовского облсуда. Апелляционная инстанция установила, что они были приняты без проведения судебных заседаний и без исследования и установления фактических обстоятельств.

При повторном рассмотрении по шести делам были приняты решения, аналогичные тем, что вынесла судья Дробышева, а остальные оставлены без рассмотрения по различным причинам.

Елена Дробышева пыталась добиться отмены своего уголовного преследования. В заявлении к ВККС она утверждала, что допустила «самоуверенность», когда сочла возможным рассмотреть дела по видеосвязи с секретарем без участия сторон, которые были должным образом извещены о заседаниях.

По мнению госпожи Дробышевой, ее действия являются ошибками, влекущими дисциплинарную, но никак не уголовную ответственность, а проверку спровоцировали многочисленные жалобы представителя ответчика по одному из дел, который был недоволен ее решением. Верховный суд отклонил иск судьи в отставке к ВККС и признал, что решение о возбуждении уголовного дела в ее отношении было принято законно.

Сергей Толмачев, Воронеж