Путин призвал надзорные органы не «перегибать палку»

Президент России Владимир Путин призвал контрольно-надзорные органы не «перегибать палку» и действовать, исходя в первую очередь из интересов людей. Об этом глава государства заявил во время выступления на муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин напомнил, что недавно был подписан закон о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов. «Конечно, мы все работаем ради этого — мы должны думать об интересах людей,— отметил президент.— Но, безусловно, контрольно-надзорным органам нельзя здесь действовать исключительно формально». Глава государства отметил, что органы правопорядка должны обращать внимание не на статистику наказаний, а на решение проблем, с которыми сталкиваются люди.

Господин Путин призвал контрольно-надзорные ведомства, судей и судебных приставов «учитывать все обстоятельства», а также объективные препятствия для реализации полномочий, в том числе финансовые ограничения. «Жизнь — она всегда диктует свои законы»,— заключил президент.

Госдума 25 марта в третьем чтении приняла закон о контрольно-надзорной деятельности в отношении органов и должностных лиц местного самоуправления. Он предусматривает риск-ориентированный подход при проверках муниципалитетов. Согласно закону, они будут отнесены к шести категориям риска, от которых зависит частота проверок. Координирующая роль отводится прокуратуре. Как сообщал «Ъ», инициатива должна вступить в силу с 2028 года.

