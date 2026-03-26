Муниципалитеты подождут

Принятый Госдумой 25 марта закон о распространении рискориентированного подхода при проверках деятельности местных органов самоуправления вступит в силу с 1 января 2028 года — на год позже запланированного срока. В Госдуме перенос объяснили необходимостью проведения отраслевыми органами большого объема работ по подготовке необходимых нормативно-правовых актов. Эксперты полагают, что сдвиг связан с необходимостью корректировки сроков завершения самой реформы местного самоуправления.

Госдума 25 марта в итоговом третьем чтении одобрила закон о контрольно-надзорной деятельности в отношении органов и должностных лиц местного самоуправления. Одновременно внесены изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (33-ФЗ от 2025 года), которым ранее была запущена реформа этого уровня власти.

Существенное изменение — при доработке проекта во втором чтении срок его вступления в силу был сдвинут на год: с 1 января 2027 года на 1 января 2028-го. Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко пояснил, что перенос вызван «большой трудоемкой работой отраслевых органов по изданию нормативно-правовых актов, касающихся проведения проверок». При этом он признал, что еще более важной является другая поправка — до 2028 года продлевается нынешнее регулирование полномочий муниципалитетов. Поясним, что по 33-ФЗ с 1 января 2027 года должна была в полной мере заработать реформа местного самоуправления, встраивающая его в общую вертикаль власти, но завершение этих изменений также откладывается на год.

Принятый Госдумой закон распространяет рискориентированный подход при контроле и надзоре и на проверки муниципалитетов. Он предусматривает координирующую роль прокуратуры в проведении проверок местных чиновников, но закрепляет приоритет профилактических мероприятий перед контрольно-надзорными. В документе заложен механизм продления сроков исполнения предписаний контролеров об устранении нарушений, соглашений об исправлении недостатков, также вводятся процедуры досудебного обжалования при проведении проверок органов МСУ. Отметим, что в отношении бизнеса упор на профилактику нарушений уже предусмотрен федеральным законом о госконтроле, но он не регулирует деятельность местных органов власти.

Согласно закону, муниципалитеты будут отнесены к шести категориям риска, от которых зависит частота проверок. Для низкорисковых дело ограничится обязательными профвизитами (не более одного раз в два года). Планы проверок для органов МСУ будут согласовывать органы прокуратуры. Информация о проверках должна быть внесена в единые реестры видов контроля и проверок. Отметим, что, хотя нормы о контроле должны вступить в силу с 1 января 2028 года, применяться они будут с 1 января 2029 года.

Как отмечали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, по аналогии с законом о госконтроле контрольные мероприятия в отношении органов местного самоуправления будут осуществляться исходя из отнесения их к категориям риска и с приоритетом профилактики нарушений. «Это расширит правовые гарантии органов МСУ, а также будет способствовать уменьшению расходов местных бюджетов на выплату штрафов и исполнение судебных решений. Высвобождаемые средства будут направляться на решение текущих вопросов муниципалитета»,— поясняли “Ъ” в аппарате (см. “Ъ” от 28 октября 2025 года).

Надзорные органы будут обязаны учитывать специфику формирования местных бюджетов и процедуры муниципальных закупок, отмечает юрист White Stone Анастасия Данилина. По ее словам, это позволит избежать абсурдных ситуаций, когда муниципалитет просто не имеет физической возможности выполнить предписание из-за отсутствия предусмотренных в бюджете средств.

Завкафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве Ольга Панина отмечает, что принятый закон — это один из существенных блоков нормативного обеспечения реформы местного самоуправления — перехода к одноуровневой модели управления (поселения становятся «структурными подразделениями» муниципальных округов) — в части адаптации системы контроля к новой структуре местной власти. «Все муниципалитеты должны быть реорганизованы к 1 января 2028 года, что требует тщательной проработки организационно-функциональных и финансовых вопросов. Следовательно, и новые полномочия появятся в более поздние сроки»,— говорит эксперт. По ее мнению, применять новые методы и инструменты контроля к старой системе организации не имеет смысла, поэтому сейчас с управленческой точки зрения проводится синхронизация всех этапов и сроков реформы.

Венера Петрова