Свердловские депутаты изменили границы Режевского и Березовского районов

Законодательное собрание Свердловской области одобрило передачу части территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Северный» из Березовского округа в Режевской район. Соответствующее решение в третьем, окончательном чтении единогласно поддержали все 42 депутата, присутствующие на заседании. Министр строительств и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов в ходе выступления на заседании добавил, что с учетом изменений будут скорректированы границы муниципалитетов.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранее, в октябре 2023 года, березовская газета «Золотая горка» сообщала, что в администрацию города поступали вопросы от собственников земельных участков СНТ «Северный», его председателя об уточнении границ муниципалитетов. «Проблема существует в связи с нахождением существующих земельных участков на территории двух муниципальных образований — Березовского и Режевского округов»,— цитирует издание главного архитектора Березовского Евгения Алешина. По данным газеты, предполагалась, что Режевской район заберет у Березвского более чем 16 га.

В марте 2025 года на тот момент мэр Березовского Евгений Писцов рассказал в интервью «Ъ-Урал», что городские власти также предлагали отдать Асбесту поселок Островное. «Жители населенного пункта все равно обращаются за всеми муниципальными услугами к ним: полиция, скорая и пожарные приезжают из Асбеста. Был сход жителей, островитяне согласились, а дума Асбеста нет»,— пояснил он, добавив, что населенный пункт со временем будет представлять «больше интереса для жителей Асбеста, как дачный поселок, и для охотников, которые покупают там недвижимость поближе к лесным угодьям, косулям и лосям».

Василий Алексеев